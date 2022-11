De Banne Bloom fauteuil, ontworpen door Peter van de Water, gisterenavond maar liefst twee Archiproducts Design Awards 2022 heeft gewonnen. De Bloom-stoel wist de Outdoor categorie te winnen. Daarnaast heeft een toegewijde jury van 40 meest invloedrijke namen en specialisten in eco-design en duurzaamheid de stoel ook bekroond met de “Sustainability Award” – dubbele winst dus. Er waren meer dan 800 producten in de race voor een award en meer dan 150 producten streden om de duurzaamheid vermelding. Peter van de Water reisde naar de prijsuitreiking in Milaan om de awards persoonlijk in ontvangst te nemen.

Circulair ontwerp

De Bloom, met zijn de sculpturale en terrazzo-achtige uitstraling, wordt geproduceerd in Italië en is gemaakt van een Ecopixel-materiaal. Een 66-100% low-density polyethyleen (LDPE) plastic gewonnen uit plasticafval van de auto-industrie en post-consumer afval. Dit materiaal kan oneindig worden omgesmolten en hergebruikt en is bestand tegen temperaturen van -10°C tot +50°C. De zwarte versies zijn gemaakt van 100% gerecycled afval uit de auto-industrie. En de witte versie is minstens 50% post-consumer en ongeveer 20% post-industrieel afval. De stoel is een 100% circulair ontwerp, erkend door de Ellen McArthur Foundation, dat plastic afval transformeert in elegante en speelse zitplaatsen voor binnen en buiten. Het materiaal kan keer op keer worden gebruikt. Lees hier het designverhaal van de stoel.

Over Banne

De beste ontwerpen gaan altijd over iets meer dan alleen design. In een wereld die alles gisteren gedaan wil hebben, maken we ons zorgen over morgen. Bij Banne, een Nederlands designmerk opgericht in 2020, zetten we ons in voor verantwoorde creatieve keuzes. We werken samen met een selectie van lokale ontwerpers (Peter van de Water, Lex Pott, Roos Soetekouw en meer). Zij zijn degenen die het verschil kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, door rekening te houden met alle verschillende aspecten: welke materialen te gebruiken, welke productieprocessen te kiezen, het product repareerbaar te maken en na te denken over het einde van de levensduur van een product. Ontworpen voor circulariteit en duurzaam geproduceerd, binnen reële mogelijkheden, rekening houdend met alle relevante aspecten zoals levensduur, kwaliteit, afval, transport, productie, materiaalkeuze, etc.