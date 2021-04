Douane vanaf vandaag herkenbaar aan blauw circulair uniform

Ondernemers die via luchthavens, (ferry)havens of over land de grens passeren, herkennen de Douane voortaan aan een blauw en uniform. De Douane neemt dit nieuwe duurzame uniform vandaag in gebruik. Het uniform is ontworpen door Mart Visser en heeft als opmerkelijkste verandering dat de kleur groen is ingeruild voor blauw. Blauw staat voor betrouwbaarheid en gezag en werd ook in vroegere tijden door de Douane gedragen.

“Dit blauwe uniform versterkt onze uitstraling, zichtbaarheid en herkenbaarheid”, zegt Nanette van Schelven, directeur-generaal van de Douane. “Het is bovendien functioneel, comfortabel en weerspiegelt de moderne organisatie die de Douane is.”

Mart Visser verandert uniform naar blauw

De Douane vroeg Mart Visser, die veel ervaring heeft met bedrijfskleding, een uniform te ontwerpen dat recht doet aan het veelzijdige werk van ruim 3000 douaniers. Het uniform is uitgevoerd in 10 verschillende uitingen en is zowel in koude winters als hete zomers optimaal te gebruiken, ook voor de douaniers in Caribisch Nederland. De grootste verandering is de keuze voor de kleur blauw. “Bij de zichtbaarheid en de herkenbaarheid die Douane wenst, past deze blauwe kleur veel beter”, zegt ontwerper Mart Visser. “Ik heb ook geprobeerd de grote betrokkenheid die Douane-mensen hebben bij hun werk terug te laten komen in dit ontwerp; het uniform versterkt de uitstraling van de douanier.”

Comfort en functionaliteit

Het oude uniform werd 17 jaar geleden ontworpen en voldeed niet meer aan de eisen die aan bedrijfskleding worden gesteld. Het nieuwe uniform is ontworpen om met name rekening met het dagelijks gebruik van douaniers die fysiek toezicht houden in de havens en op andere toezichtgebieden. Er is gekozen voor materiaal dat comfort en functionaliteit biedt waardoor Douane-medewerkers er graag in werken. “Dit uniform zit gewoon heel erg lekker en heeft een stoere uitstraling dus het geeft mij ook extra plezier om mijn werk te doen”, zegt douanier Niels, die ook te zien is in de televisieserie ‘Douane in Actie’.

Aandacht voor duurzaamheid

Voor het nieuwe uniform van de Douane is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede en duurzame materialen, met name gerecycled polyester en organisch katoen. De bestaande uniformen worden ingezameld en naar een sociale werkplaats gebracht. Waar mogelijk worden de kledingstukken heel gelaten en opnieuw gebruikt. De douanekenmerken worden wel verwijderd. Van niet herbruikbare kledingstukken wordt 99% als grondstof hergebruikt.