Na koffie, bananen en chocolade krijgt nu ook vliegen een echte prijs. Het Impact Institute heeft berekend wat een vlucht werkelijk kost wanneer ook de schade aan klimaat en natuur wordt meegenomen. Met de lancering van het Future Friendly Fund is het vanaf vandaag mogelijk om die echte prijs vrijwillig te betalen. Voor het eerst kunnen reizigers hun vliegreis in lijn brengen met hun waarden.



De schadelijke gevolgen van vliegen worden nu door de samenleving, het klimaat en toekomstige generaties betaald

De echte prijs van vliegen

Een vliegticket laat nu vooral zien wat je betaalt aan de luchtvaartmaatschappij, maar niet wat een vlucht kost voor de wereld daarbuiten. Vliegen veroorzaakt luchtvervuiling en draagt bij aan klimaatverandering. De gevolgen daarvan zijn echt en worden nu betaald door de samenleving, het klimaat en toekomstige generaties. Bijvoorbeeld via belastinggeld dat nodig is om schade door extreem weer te herstellen. Wanneer deze effecten worden meegerekend, blijkt dat een retour binnen Europa ongeveer honderd euro duurder zou zijn. Voor verre reizen kan dit oplopen tot zevenhonderd euro. Dat zijn de verborgen kosten die tot nu toe buiten beeld bleven.

Nederlanders blijken bereid om de echte prijs te betalen

Uit de Monitor Duurzaam Leven 2025 van Milieu Centraal blijkt dat veel Nederlanders duurzamer willen leven. Ze staan positief tegenover keuzes die daadwerkelijk bijdragen aan oplossingen, zoals bewuster omgaan met vliegen. Sjoukje Goldman, hoofddocent duurzame marketing aan de Hogeschool van Amsterdam, ziet hetzelfde patroon. “Als mensen begrijpen wat hun keuzes écht kosten, zijn ze vaak bereid de werkelijke prijs te betalen,” zegt ze. “Maar dan moeten ze wel weten waar hun geld naartoe gaat – zeker bij vliegen, waar de verborgen kosten veel hoger zijn dan bij iets alledaags als een kop koffie.”

Kans voor eerlijkere luchtvaart

Een kleine groep veelvliegers – slechts 1% van de wereldbevolking of 13% van de Nederlandse bevolking – veroorzaakt meer dan 50% van de luchtvaartuitstoot. De gevolgen van de klimaatcrisis, zoals overstromingen en hittegolven, raken juist lage-uitstoters onevenredig hard, terwijl zij nauwelijks bijdragen. Daarom kiest het Future Friendly Fund voor eerlijke verdeling: de vervuiler betaalt mee. Michel Scholte, medeoprichter van True Price en Impact Institute: “Reizigers willen al jaren bijdragen aan natuurherstel in plaats van kosten doorschuiven. Het Future Friendly Fund maakt dat mogelijk – een kans voor eerlijkere luchtvaart.”

Investeren in een schonere luchtvaart, natuurherstel en biodiversiteit

Het fonds financiert projecten die nodig zijn voor de toekomst van vliegen, maar die vaak nog moeilijk aan geld komen. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor schonere luchtvaart, zoals elektrisch vliegen, waterstofaandrijving en e-fuels. Daarnaast investeert het fonds in herstel van natuur en biodiversiteit. De middelen worden via een revolving fund steeds opnieuw ingezet, zodat het fonds kan blijven groeien. Volledige transparantie over besteding en impact staat daarbij centraal.

Een fonds voor reizigers, bedrijven en organisaties

Meedoen is eenvoudig. Reizigers, bedrijven en organisaties kunnen zelf kiezen hoeveel zij bijdragen en aan welke projecten. Ook een kleine bijdrage helpt al. Vliegen blijft belastend voor het klimaat, maar door de echte prijs te betalen sluit je je aan bij een groeiende groep koplopers die verantwoordelijkheid neemt en vooruit wil.

Het Future Friendly Fund wordt op 7 januari 2026 gelanceerd tijdens de Travel Trade Days op de Vakantiebeurs 2026 in Utrecht.