Dore Rooibos Cosmetics eerste Nederlandse vegan huidverzorgingsmerk op basis van Zuid-Afrikaanse rooibos

De rooibosplant wordt vanwege zijn krachtige antioxidanten werking al duizenden jaren gebruikt door de Zuid-Afrikaanse bevolking. Dore Rooibos Cosmetics creëert, geïnspireerd door deze eeuwenoude wijsheid, als eerste Nederlandse huidverzorgingsmerk 100% vegan huidverzorgingsproducten waarin rooibos de hoofdrol speelt. De natuurlijke antioxidanten van de plant helpen bij het herstel van de huid en hebben een verzachtende en verzorgende werking. Samen met de andere zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zorgt de rooibos voor een heerlijk zachte huid, een gevoel dat Dore iedere vrouw gunt.

Voor eigenaren Peter en Sachiko is het ooit begonnen met een reis naar Zuid-Afrika. Hier ontdekten zij ook de rooibosplant, die in de vrije natuur alleen in het Cedergebergte te vinden is. Het was de start van een reis die zou leiden tot het merk Dore Rooibos Cosmetics. In de afgelopen jaren zijn de producten zorgvuldig ontwikkeld, waarbij de eeuwenoude kennis uit Zuid-Afrika wordt gecombineerd met hedendaags onderzoek in een Nederlands laboratorium.

Sachiko van Veen, eigenaar Dore Rooibos Cosmetics vertelt: “Voor de ontwikkeling van onze productformules hebben we een aantal absolute musts. Allereerst een zo hoog mogelijke concentratie groen rooibos extract, zodat elk product los van elkaar een optimale antioxidanten werking biedt voor de huid. Daarnaast is het belangrijk dat de synergie tussen alle ingrediënten écht bijdraagt aan het verzorgen en verzachten van de huid. Met onze liefde voor natuur en dieren is het tot slot een no-brainer dat onze producten 100% vegan en dierproefvrij zijn.”

Het assortiment van Dore Rooibos Cosmetics bestaat op dit moment uit de Rooibos Deep Clean Face Wash (200ml/€15,95), de Rooibos Soothing Face Toner (200ml/€15,95) en de Rooibos Nourishing Face Cream (75ml/€26,95). Samen vormen de producten een eenvoudige skincare routine die geschikt is voor ieder huidtype. Zo kan iedereen genieten van een heerlijk schone en zachte huid.

De huidverzorgingsproducten van Dore zijn exclusief te koop op de website www.dorerooiboscosmetics.com. Op de socialmediakanalen van Dore Rooibos Cosmetics blijf je op de hoogte van het laatste nieuws én zie je als eerste de nieuwste producten dat het merk eind 2021 zal introduceren.