DOCKR, de duurzame aanbieder van flexibele all-in abonnementen voor elektrische bedrijfsbakfietsen, is een samenwerking aangegaan met Century Autogroep, een van de grootse mobiliteitsaanbieders van Noord-Nederland. Century Autogroep biedt al verschillende emissievrije huur- en deeloplossingen aan, zoals de elektrische Volkswagen ID. Buzz Cargo-bedrijfswagen en elektrische fietsen. Als onderdeel van DOCKR’s resellerprogramma breidt het bedrijf dat duurzame aanbod nu verder uit met de elektrische bedrijfsbakfietsen van DOCKR.

Binnensteden zijn steeds lastiger te bereiken en kampen met parkeerproblemen. Het is dus nodig om slimmer gebruik te maken van de schaarse ruimte. Daarnaast worden steeds meer stadscentra emissievrije zones. Zo ook de stad Groningen, waar vanaf 2025 alle bedrijfsbevoorrading emissievrij moet zijn. Met hun samenwerking zorgen Century Autogroep en DOCKR ervoor dat de ondernemers in Groningen en Drenthe de binnenstad de baas blijven.

Flexibel en maandelijks opzegbaar

De elektrische bedrijfsbakfietsen van DOCKR zijn ideaal voor het omzeilen van lastige bereikbaarheid, parkeerproblemen en milieuzones van binnensteden. Alle modellen worden geleverd middels flexibele, maandelijks opzegbare all-in huurcontracten, die voor elke bedrijfsvoering haalbaar zijn. DOCKR biedt preventief onderhoud, pechhulp, verzekering tegen schade en diefstal en snel vervangend vervoer, waardoor de bedrijfsprocessen van gebruikers nooit lang stilliggen. Via het resellerprogramma kunnen ook mobiliteitsaanbieders, zoals autodealers en fietsspeciaalzaken, hun klanten de kans bieden om te kiezen voor de flexibiliteit, zekerheid en duurzaamheid van DOCKR.

Robert Jan Koopman, Head of Commerce bij DOCKR: “We zien dat bij steeds meer mobiliteitsaanbieders vraag is naar emissievrije bedrijfsvoertuigen. Met ons resellerprogramma willen we sterke lokale partners zoals Century de kans bieden om hun aanbod te verbreden met onze elektrische bedrijfsbakfietsen. Century staat dicht bij zijn klanten en denkt net als wij vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. We zijn heel blij dat we nu samenwerken met dé mobiliteitsaanbieder van Noord-Nederland.”

Erik Meems, directeur en eigenaar van Century Autogroep: “Wij vinden het belangrijk dat wij onze klanten de totale mobiliteitsoplossing kunnen leveren. Inmiddels ontvangen wij wekelijks aanvragen voor emissievrije mobiliteitsoplossingen, waaronder ook voor elektrische bakfietsen. Als toonaangevende speler in de regio willen we de verwachtingen van klanten overtreffen, ook als het gaat om duurzaam ondernemen. DOCKR’s visie op een duurzamere leefomgeving sluit naadloos aan op onze visie bij Century: mobiliteit slimmer en duurzamer maken. Wij zijn dan ook erg trots op deze samenwerking!”