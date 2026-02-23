Epson heeft zijn leaseprogramma uitgebreid door een partnerschap met DLL, een wereldwijde partner voor financiële oplossingen. Dankzij deze samenwerking wordt Epson-technologie nog toegankelijker voor organisaties, omdat voorafgaande investeringen niet langer noodzakelijk zijn. Daarnaast krijgt Epson meer controle over producten aan het einde van de leaseperiode, waardoor deze kunnen worden ingezet binnen programma’s voor hergebruik, refurbishment en recycling. Dit versterkt de circulaire aanpak van het bedrijf verder.

Circulariteit vormt een belangrijke pijler binnen de bedrijfsstrategie van Epson. Door controle te hebben over producten aan het einde van hun levensduur wordt het mogelijk om producten, waar relevant, een tweede of zelfs derde levensfase te geven via hergebruik of revisie. Daarnaast kan Epson gerichter inzetten op gestructureerde recyclingsystemen. Op deze manier kunnen materialen en grondstoffen optimaal worden benut en kan verspilling verder worden geminimaliseerd.

Met een geïntegreerde leaseoplossing voor het volledige productportfolio, van printers tot robotica kan Epson beter inspelen op grootschalige aanbestedingen vanuit zowel de zakelijke markt als de publieke sector, die eerder moeilijk te bedienen waren. Klanten profiteren daarnaast van ondersteuning via bestaande Epson-partners, waaronder diensten op het gebied van fleet management en onderhoud. De samenwerking met DLL biedt bovendien aanvullende financieringsmogelijkheden in Europese markten waar toegang tot financiering traditioneel uitdagender is, zoals Finland en Ierland.

Rob van den Heuvel, General Manager bij DLL Europe, benadrukt het belang van financieringsoplossingen als concurrentievoordeel voor Epson Europe: “Vandaag de dag zien we twee belangrijke ontwikkelingen: innovatie gaat sneller dan budgetcycli en klanten verwachten steeds vaker circulaire bedrijfsmodellen. Leasing en financiering bieden een praktische manier om schaalbaarheid te realiseren zonder druk op de cashflow, terwijl circulariteit wordt geïntegreerd in het betalingsmodel. Wij zijn trots om Epson Europe te ondersteunen in deze ambitie en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van onze samenwerking.”

Rob Clark, COO van Epson Europe, voegt toe: “Ons leasinginitiatief vormt een belangrijke stap binnen de strategie van Epson en versterkt ons vermogen om in te spelen op grootschalige en complexe klantbehoeften met een flexibeler en aantrekkelijker aanbod. Organisaties kunnen hierdoor gebruikmaken van de nieuwste Epson-technologie zonder hoge initiële kapitaalinvesteringen. Dit maakt modernisering eenvoudiger en versnelt de implementatie van duurzamere oplossingen. Door samen te werken met DLL combineren we onze technologische expertise en duurzaamheidsgerichte producten met de toenemende beschikbaarheid van Green Finance voor onze klanten.”

“Tegelijkertijd nemen wij ook verantwoordelijkheid voor producten aan het einde van hun levenscyclus,” zegt Richard Wells, Head of Market Development bij Epson Europe. “Omdat wij onze eigen innovatie en productie in handen hebben, is het logisch om controle te behouden over geretourneerde producten. Op die manier kunnen waardevolle materialen langer in de keten worden gehouden, wordt afval verminderd en verkleinen we verder de totale ecologische footprint van onze technologie.”