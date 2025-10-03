Bas Emaus (HAN University of Applied Sciences) en Ark Deliev i.s.m. Olivia Monné (Rijksuniversiteit Groningen) mogen zich de Innovatiefste Studenten van Nederland 2025 noemen. Bas won de volledig verzorgde NL-groeireis door Silicon Valley en Ark & Olivia wonnen de NL-groeireis naar startup festival Slush! in Helsinki. Ook wonnen zij de nieuwste ‘gouden’ Fairphone, gevuld met een lijst bijzondere contacten. Daarnaast was er dit jaar ook nog een runner-up prijs. Het ticket naar Websummit in Lissabon werd gewonnen door Richard Visser (HAN University of Applied Sciences).

De nationale wedstrijd werd georganiseerd door innovatieplatform INNOVATE en het grootste populair wetenschappelijke merk van Nederland, Quest. Voor het vijfde jaar op rij gingen zij samen op zoek naar de nieuwe generatie changemakers: studenten die de wereld duurzamer, gezonder en/of eerlijker willen maken. Uit bijna 100 inzendingen vanuit heel Nederland werden de 8 meest veelbelovende initiatieven geselecteerd. Deze 8 finalisten hebben in augustus een intensieve bootcamp doorlopen met diverse trainingen en coaching om hun initiatief verder te ontwikkelen.

Op de finaleavond van 2 oktober werd middels een live pitch battle op Cleantech Park Arnhem in ACT Eventstudios besloten wie de winnaar werd. De jury bestond uit: Bram Mullink (hoofdredacteur Quest), Ronald Seele (Innovatie expert bij Alliander), Saskia Eijkelhof (community manager van Noviotech Campus), Jet van Zwieten (directeur van Cleantech Park Arnhem) en Vincent van Herk (Head of Development & International Affairs van de Dutch Design Week).

Bas zet met zijn initiatief JiTiBa algen in om water op circulaire wijze te zuiveren en CO2 op te vangen. Bas: “Met algen als groene bondgenoot zorgen we dat we weer trots kunnen zijn op onze waterkwaliteit.”

Ark en Olivia bieden met hun initiatief Edion een AI-tool om docenten in hun kracht te zetten en administratieve last aanzienlijk te verminderen. Ark: “This is a very large step to building our dreams to empower teachers worldwide.”

Richard’s initiatief EnableLens maakt met AI websites toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Richard: “Op WebSummit zet ik mijn volgende stap om de Europese standaard te ontwikkelen voor een toegankelijk internetvoor iedereen.””

Diederik Vrijhoef, projectleider de Innovatiefste Student van Nederland 2025: “Voor ons zijn het allemaal winnaars. We zijn ontzettend blij om met onze partners de volgende generatie verschilmakers een kunnen boost te geven met deze challenge.”

Foto’s: Jesse Wensing voor INNOVATE