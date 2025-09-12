De nominaties voor de Cobouw Awards in de categorieën Infra, Innovatie, Digitalisering en Duurzaamheid zijn bekend. Ook zijn de genomineerden voor de Young Talent Award geselecteerd. Het is nu aan de jury’s om de finalisten te kiezen. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op Cobouw Live op donderdag 27 november worden de winnaars in alle categorieën bekendgemaakt. Check hieronder wie er in welke categorie kans maakt op de felbegeerde Cobouw Award.

Nominaties in de categorie Duurzaamheid

Berlage Lyceum Amsterdam

Hoe renoveer je een rijksmonumentaal schoolgebouw uit 1924 zó dat het een plek wordt voor vernieuwend onderwijs? Atelier PRO deed het met het Berlage Lyceum, en gebruikte de Amsterdamse School-architectuur daarbij als uitgangspunt voor een eigentijdse én duurzame leeromgeving: het gerenoveerde gebouw heeft energielabel A+++ en is BENG

Valckensteyn Rotterdam

Valckensteyn, gelegen in de wijk Pendrecht, is het eerste volledig houten woongebouw van Rotterdam. Ontworpen door Powerhouse Company voor Woonstad Rotterdam, combineert het project innovatieve houtbouw met een sociale ambitie: de realisatie van 82 betaalbare huurwoningen binnen een iconische naoorlogse wederopbouwwijk.

SAWA Rotterdam

SAWA is een 50 meter hoog houten woongebouw in Rotterdam, gebouwd in CLT en Glulam. Het combineert CO₂-reductie, biodiversiteit en sociale inclusie in één toekomstbestendig ontwerp. Met groene terrassen, een veelheid aan nestkasten en inclusieve woonmix is het een nieuw icoon in Rotterdam én een toonbeeld van de bouwcultuur van morgSAWAen.

DE HER

In bouwteam realiseerden gemeente Rotterdam, BAM en Roelofs het circulaire Milieupark en De HER. BAM bouwde De HER met 72% hergebruikte materialen. Dit vroeg om een creatieve aanpak, waarbij engineering en uitvoering intensief samenwerkten om bestaande materialen functioneel en slim in te zetten.

Ecodorp Klein Oers

Ecologische sociale wijk met gemeenschappelijke tuin en buurthuis, 40 woningen waarvan 24 sociale huur. Een bijzonder dorp bestaande uit vijf woonblokken en een dorpshuis, samen op 1 hectare grond in de wijk Zilverackers in Veldhoven. De veertig woningen zijn gebouwd met volledig circulaire materialen, zoals hout, strobalen en leem. Ecodorp Klein Oers in Oerle laat zien dat ecologisch en circulair bouwen voor iedere portemonnee wel degelijk mogelijk is.

Foto: Uitreiking van Cobouw Awards in 2024.