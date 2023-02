SBI Vakprijzen van het Jaar, een initiatief van Sustainable Brand Index, maakt de zeven finalisten bekend. Anders dan vorig jaar, worden de SBI Vakprijzen uitgereikt in drie categorieën: Partnerships, Innovaties en Campagnes.

Deze groene vakprijzen zijn een eerbetoon aan uitzonderlijk duurzame innovaties, campagnes en samenwerkingen op de Nederlandse markt. Iedereen kon in de periode van 1 december 2022 tot en met 14 februari 2023 een onderneming, een campagne, een lancering of een partnership nomineren. Een onafhankelijke jury heeft vervolgens beoordeeld welke van de initiatieven het beste voldoet aan de criteria die aan de prijs ten grondslag liggen.

Dit zijn de genomineerden per categorie:

Partnerships

1. MUD Jeans & Van Gogh museum

2. Yumeko & Conscious Hotels

Innovatie

1. Unbrick One

2. Zeeman

3. TOMO

Campagnes

1. Kruidvat ‘Duurzamer, doe er je voordeel mee’

2. Marktplaats ‘Geef vaker tweedehands speelgoed cadeau’

Over de SBI Vakprijzen van het Jaar

In 2014 is de vakprijs geïntroduceerd in Zweden door SB Insight, het bedrijf achter Europa’s grootste merkenonderzoek gericht op duurzaamheid, Sustainable Brand Index. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt tijdens de uitreiking van de awards in Amsterdam, Stockholm, Oslo, Helsinki en Kopenhagen. In Nederland worden de vakprijzen voor het vierde jaar uitgereikt.

Dit jaar is er door de jury voor gekozen om drie verschillende categorieen in het leven te roepen, te weten Innovaties, Campagnes en Partnerships. De winnaars van de vakprijzen worden bekend gemaakt tijdens de officiële lancering van de resultaten van het onderzoek achter Sustainable Brand Index ™ op 23 maart aanstaande tussen 15.00u-16.00u. Aanmelden voor het fysieke launch-event kan via deze link.

De prijzen zijn bedoeld om duurzaamheidswerk en communicatie aan te moedigen en zichtbaar te maken, die een belangrijk verschil maken voor mens, maatschappij of het milieu in Nederland. Nominaties zijn beoordeeld door de jury op basis van een reeks criteria

Voor de Categorie Innovatie zijn de criteria:

– Baanbrekend

– Potentie & impact

– Vernieuwend

Voor de Categorieën Campagnes en Partnerships zijn de criteria:

– Merk waardig

– Impact & Resultaten

– Betrokkenheid/ engagement

– Storytelling/ creativiteit

Toelichting bij de criteria

1. INNOVATIE – test het initiatief iets nieuws en/of daagt het bestaande normen binnen de branche waarin het opereert uit?

2. ENGAGEMENT/ BETEOKKENHEID – creëert het initiatief consumentenbetrokkenheid en/of stimuleert het een duurzamer gedrag?

3. IMPACT/ RESULTATEN – heeft het initiatief het potentieel om blijvende positieve verandering teweeg te brengen?

4. STORYTELLING/ CREATIVITEIT – Past het bij het merk, onderscheidt het initiatief zich door zijn creatieve uitvoering, bijv. ontwerp, branding of communicatie?

Jury

