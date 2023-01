De HRtop100 volgt de actualiteit en geeft extra aandacht aan onderwerpen die spelen in de maatschappij en die gevolgen hebben voor HR. Deze extra aandacht vind je terug in de zogenaamde categorieprijzen. Leiders en organisaties die voorlopen en inspireren word beloond met een categorieprijs. Dit jaar is gekozen voor de volgende drie onderwerpen: Sustainability, Diversity & Inclusion en People Development. De 4 finalisten voor de categorieprijs Sustainability zijn:

Maarten van Beek, HR Directeur bij ING Benelux

Jeroen van Wettum, Global Head of HR bij De Vegetarische Slager

Heleen Cocu-Wassink, CHRO bij Alliander

Ammarai van der Linde, Head of People & Culture bij Vandebron

In de hele maand februari 2023 krijgt het publiek de gelegenheid om hun stem uit te brengen op één van de genomineerden per categorie. De categorieprijzen worden uitgereikt op 23 maart tijdens het HRtop100 event.

Sustainability categorieprijs

Onder duurzame ontwikkeling verstaat men het voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Op dit moment is duurzame ontwikkeling van onze planeet belangrijker dan ooit tevoren en speelt de bedrijfswereld hierin een cruciale rol.

Hoewel vele bedrijven wel iets vertellen (bijvoorbeeld op hun website) over duurzaamheid, bestaan er toch grote verschillen op het vlak van focus en maturiteit. Voor sommige bedrijven is duurzaamheid een add-on, omdat het nu eenmaal moet. Maar er is een toenemende groep van bedrijven die duurzaamheid ook inzet vanuit purpose en het waardebegrip veel ruimer ziet dan enkel waardecreatie voor de aandeelhouder. In essentie gaat het bij duurzaamheid over waarde creëren over de lange termijn. Waarde voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, leveranciers, het milieu, de maatschappijen enz. Organisaties zijn momenteel meer bezig met de vraag hoe ze duurzaamheid kunnen concretiseren in hun organisatie doelen en dagelijkse managementpraktijk.

Voor deze prijs zijn de volgende 3 criteria gehanteerd bij de beoordeling van de genomineerden:

Visie

Heeft een heldere visie op Sustainability in relatie tot HR

Strategische doelen

Heeft Sustainability doelen gekozen die duidelijk passen bij de organisatie en deze zijn ook zichtbaar en voelbaar voor alle werknemers

Resultaat

Heeft al concrete resultaten bereikt met deze Sustainability doelen

Over HR top 100

De HRtop100 is een podium waarop eindverantwoordelijke HR Leiders (CHRO’s), zich laten zien. Wie is wie in de top van HR en wat is hun visie? Het doel is inspiratie en inzichten delen, om samen het vakgebied te innoveren. Door de beste visies en best practices te belonen met een HRtop100 award, vieren we niet alleen ons mooie vak maar zetten we HR ook in de spotlight. De HRtop100 is inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste awardshow voor HR-leiders en wordt geraadpleegd door bedrijven en media die zoeken naar opinie en kennis over HR. De HRtop100 is een initiatief van HRcommunity en Rvdb.

Voorwaarden voor deelname

De HR-leider heeft een eindverantwoordelijke HR-positie;

De HR leider heeft het onderwerp van de categorie ook daadwerkelijk in portefeuille en heeft daar binnen de organisatie een voortrekkersrol in;

Voor HR-leiders op ad interim basis geldt dat zij in een rol en organisatie werken die voldoet aan bovengenoemde criteria.