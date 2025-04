Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben een 130 km/u verkeersbord van de Afsluitdijk verplaatst naar de afgebrande duinen van het Brabantse Drunen. “Hiermee willen we aandacht vragen voor de ramkoers van het kabinet op het klimaat. We hebben als Europa nog nooit zo’n warm jaar gehad, de natuur is kurkdroog en dan is de enige actie van dit kabinet dat er vanaf nu weer 130 km/u gereden mag worden op de Afsluitdijk. Hierdoor koersen we alleen maar harder op de klimaatcrisis af’, aldus Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland.

Bij Drunen in Noord-Brabant woedt sinds zaterdag een grote natuurbrand. Ruim 40 hectare aan natuur is in vlammen opgegaan. Door klimaatverandering zullen we steeds meer te maken krijgen met bosbranden, droogte en overstromingen waarbij kwetsbare natuur, en ook mensen die het minst aan het probleem hebben bijgedragen, keihard worden geraakt. Andy Palmen: “Wij vinden dit verkeersbord een symbool van falend klimaatbeleid en brengen het daarom naar de plek die getroffen is door de klimaatcrisis.”

Klimaatzaak

Het kabinet lijkt op geen enkele manier de klimaatdoelen voor 2030 te gaan halen. Hetzelfde geldt voor de stikstofdoelen. Ondertussen is het rijden van 130 kilometer per uur op de snelweg een prioriteit van dit kabinet. Palmen: “Rond klimaat dreigt de regering net als bij stikstof het deksel op de neus te krijgen. We hebben via de rechtbank afgedwongen dat Nederland zijn eigen stikstofdoelen moet halen om de natuur te beschermen. Voor de klimaatdoelen zijn we ook naar de rechter gestapt. In oktober dient de klimaatzaak tegen de staat, waarin we samen met inwoners van Bonaire eisen dat Nederland tenminste zijn eigen klimaatdoel moet halen, dus 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit is nodig om alle inwoners van Nederland te beschermen. Alle jurisprudentie wijst erop dat de rechtbank de Nederlandse overheid zal houden aan dat eigen doel in de Klimaatwet.”

Foto: © Gosse Bouma / Greenpeace