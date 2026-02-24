28 grote vervuilende bedrijven, waaronder KLM, Boskalis, BP en FrieslandCampina, blijven te veel broeikasgassen zoals CO2-uitstoten en hebben een klimaatplan wat niet voldoet aan internationale klimaatafspraken. Zeven bedrijven, waaronder Vattenfall en BAM, zetten wel stappen in de goede richting. Dat is vandaag de conclusie van diepgravend onderzoek door NewClimate Institute, in opdracht van Milieudefensie.

“De Klimaatcrisis-Index is een wake-up call voor deze bedrijven én voor het kabinet Jetten. De CO2-uitstoot in Nederland moet drastisch omlaag, in lijn met internationale afspraken en recente uitspraken van de rechter. Dat kan alleen door bedrijven die versneld willen vergroenen te helpen en te stoppen met steun aan bedrijven die een klimaatplan hebben dat niet voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs,” vertelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Milieudefensie vroeg, evenals in 2022, de 28 grote vervuilende bedrijven om hun klimaatplan in te leveren voor de Klimaatcrisis-Index. De milieuorganisatie vroeg om de plannen na de uitspraak in het hoger beroep tegen Shell, waarin de rechter de verantwoordelijkheid van vervuilende bedrijven voor het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering benadrukte.

Diep in het rood

Om te voldoen aan internationale klimaatafspraken en de aarde niet meer dan 1,5 graden te laten opwarmen, moeten bedrijven in hun klimaatplan laten zien hoe zij hun CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 48 procent verminderd hebben. Zeven bedrijven, waaronder ExxonMobil, Vitol en Vion scoren zeer slecht en staan diep in het rood. Pols: “Het is schokkend. De klimaatcrisis escaleert, toch hebben deze grote vervuilers geen begin van een plan om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 naar nul te brengen. Dit soort bedrijven laat zien dat vervuiling stevig moet worden belast.”

Belangrijke stappen

In de Klimaatcrisis-Index worden de klimaatplannen van grote bedrijven, door NewClimate Institute, getoetst op vier punten*. Het onderzoek laat zien dat drie bedrijven, BAM, ABP en AkzoNobel goed scoren op het doel om in 2030 hun uitstoot met 48% te verminderen. Vattenfall onderscheidt zich met het doel om de uitstoot in 2040 naar nul te brengen. Verder scoren zes bedrijven goed op het transparant in kaart brengen van hun volledige uitstoot. Pols: “Dit zijn belangrijke stappen. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen, is het essentieel dat grote bedrijven doelen stellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Het is hoopgevend dat een aantal bedrijven op deelonderwerpen het goed doet, maar noodzakelijk dat ze gesteund worden om over de hele linie te gaan voldoen aan internationale klimaatafspraken.”

Wat is de Klimaatcrisis-Index?

De Klimaatcrisis-Index is een overzicht van de klimaatplannen van 28 grote vervuilers. Milieudefensie vroeg deze bedrijven hun plannen aan te leveren. Het onderzoek is gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau NewClimate Institute. Een eerdere editie van de Index verscheen in juni 2022.

Een goed klimaatplan heeft duidelijke tussendoelen

Veel bedrijven zeggen dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn, maar laten niet zien hoe ze dat willen bereiken. De rechter maakte in de recente rechtszaak van Greenpeace over Bonaire al duidelijk dat vage beloftes niet genoeg zijn. Wie vervuilt, moet kunnen laten zien hoe de uitstoot stap voor stap omlaag gaat, met concrete tussendoelen voor 2030, 2035 en 2040.

Van de 28 onderzochte bedrijven scoren BAM, ABP en AkzoNobel wel goed op het doel om in 2030 hun uitstoot met 48% te verminderen. Vattenfall valt op met het doel om de uitstoot in 2040 naar netto 0 te brengen.

Alle 28 bedrijven die nu op onze lijst staan

ABN AMRO • ABP • Ahold Delhaize • AkzoNobel • ASR • BAM Groep • Boskalis Westminster • BP • Cargill • Dow • ExxonMobil • FrieslandCampina • KLM • LyondellBasell • NN Group • PFZW • Rabobank • RWE • Schiphol • Stellantis • Tata Steel • Unilever • Uniper • Vattenfal • Vion • Vitol • Vopak • Yara

Aan de slag!

De nieuwe Klimaatcrisis-Index verschijnt op de eerste volle werkdag van het kabinet Jetten en geeft een duidelijke boodschap: het nieuwe kabinet moet direct aan de slag. Dat vraagt om klimaatbeleid met concrete tussendoelen. Dat kan alleen door bedrijven die versneld willen vergroenen te helpen en door te stoppen met steun aan bedrijven waarvan het klimaatplan op ramkoers ligt met het Klimaatakkoord van Parijs. De klimaatmissie voor het kabinet Jetten is duidelijk: aan de slag!

Hoe is de ranking opgesteld?

NewClimate Institute heeft de bedrijven getoetst op 4 punten. Onderstaande punten tellen allemaal mee voor de einduitslag, maar worden niet allemaal even zwaar gewogen:

Het in kaart brengen en openbaar maken van emissies (10%),

het stellen van doelen voor emissiereductie op de korte en lange termijn met tussendoelen (40%);

het nemen van maatregelen om de emissies te verminderen (40%);

het nemen van verantwoordelijkheid voor emissies die nog steeds worden uitgestoten (10%).

