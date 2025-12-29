Vanaf 1 januari 2026 komt er een nieuw verkeersbord voor zero-emissiezones en milieuzones. Hierdoor zijn er minder verschillende borden nodig, wat het voor bestuurders duidelijker maakt. Het nieuwe verkeersbord geeft aan dat bestuurders een zone betreden waar voertuigen met uitstoot van schadelijke stoffen beperkt of geen toegang hebben. Ook geeft het bord aan welke voertuigen geen toegang hebben tot de zone. Gemeenten vervangen de oude borden tussen 1 januari en 1 juli 2026. De toegangsregels voor zero-emissiezones en milieuzones blijven hetzelfde.

Het nieuwe verkeersbord voor zero-emissiezones en milieuzones bestaat uit twee delen. Het bovenste bord, het zone-bord, laat zien dat je een gebied in komt waar bepaalde voertuigen met uitstoot van schadelijke stoffen niet mogen komen. Dit is een wit bord met de tekst ‘ZONE’ en een rode cirkel met daarin een auto die uitlaatgassen produceert. Daaronder hangen borden waarop staat welke voertuigen geen toegang hebben tot deze zone. Zero-emissiezones en milieuzones hebben elk hun onderborden waaraan ze te herkennen zijn.

Verkeersbord zero-emissiezone

In een zero-emissiezone mogen op termijn geen bestel- en vrachtauto’s op benzine, (bio)diesel of LPG meer rijden. De overgang gebeurt gefaseerd, zodat ondernemers en particulieren de tijd hebben om over te stappen op schoon vervoer. Gemeenten met een zero-emissiezone zullen in de komende zes maanden het zone-bord plaatsen met daaronder een bord met daarop een bestel- en vrachtauto.

Meer informatie over de toegangsregels vind je op opwegnaarzes.nl/toegangsregels. Wil je weten of jouw voertuig de zero-emissiezone nog in mag? Doe kentekencheck op kentekencheck.opwegnaarzes.nl.

Verkeersbord milieuzone

Een milieuzone geldt voor vrachtauto’s, autobussen en bestelauto’s die op diesel rijden. In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht geldt de milieuzone ook voor dieselpersonenauto’s. In milieuzones zal het zone-bord komen te hangen met daaronder meerdere borden die aangeven welke voertuigen de milieuzone niet in mogen. Dat hangt af van de emissieklasse. De combinatie van emissieklasse en voertuigen die op het bord staan, hebben geen toegang.