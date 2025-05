De examenperiode is aangebroken, maar niet alleen op scholen. Voor het tweede jaar op rij maken kandidaten door heel Nederland het Klimaatexamen. Op twee locaties trapt het Nationaal Klimaatexamen af: vanochtend werd het Klimaatexamen geopend door Directeur Generaal Klimaat en Energie, Michel Heijdra, bij Invitez, Hospitality Experience Centre van ROC Mondriaan in Den Haag. ‘s Middags lanceerde Directeur Klimaat en Energie Niels Kastelein het examen op de Sociëteit aan de Maas in Rotterdam, waar meer dan 30 ceo’s van verschillende bedrijven uit de haven aan deelnamen.

Honger naar kennis

Het klimaatexamen is een initiatief van Darel Education en wordt mede mogelijk gemaakt door de provincies Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, en diverse (kennis)partners. Doel is om kennis over klimaatverandering en de oplossingen te vergroten. Keihard blokken hoeft niet (mag wel), want maken is al slagen. Joost Brinkman, initiator en ambassadeur voor het Europees Klimaatpact: “Voor dit examen kun je niet zakken. Je kunt er alleen maar van leren, en daar zijn we nooit te oud voor. Beter weten is beter doen, en uiteindelijk is dat waar het om gaat: dat we samen werken aan de talloze beschikbare oplossingen.”

Waar het examen vorig jaar op 11 plekken werd georganiseerd, zijn er dit jaar maar liefst 122 locaties waar men het Klimaatexamen kan maken. Een enorme groei, die laat zien dat de behoefte voor klimaatfeiten en oplossingen toeneemt. Het is de ambitie van de organisatie om het Klimaatexamen elk jaar te laten groeien, en, met hulp van het Europees Klimaatpact, het Klimaatexamen ook in andere landen te introduceren.

Officiële opening door directie Klimaat en Energie Michel Heijdra en Niels Kastelein

Directeur-generaal Michel Heijdra en Directeur Niels Kastelein, Klimaat en Energie bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei, openden niet alleen het examen, maar maakten het ook. Zij benadrukken de kracht van kennis: “In een wereld die steeds vaker feitenvrij beleid maakt, is het mooi dat er een initiatief is als het Klimaatexamen om deelnemers met de neus op de feiten te drukken en oplossingen aan te reiken hoe effectief om te gaan met bestaande klimaatverandering en om verdere zo veel mogelijk te beperken.”

Klimaatexamencommissie

Om die kennis te bewaken en de kwaliteit van het examen nog beter te borgen, heeft het Klimaatexamen dit jaar een examencommissie. Een groep van negen wetenschappers en experts van o.a. het KNMI, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven, Milieu Centraal en Wageningen University & Research, heeft het examen kritisch geëvalueerd en aangevuld. Marjolijn Haasnoot, professor Klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht: “Kennis over klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker in dit tijdperk waarin we al gevolgen van klimaatverandering zien. We kunnen daarbij allemaal een rol spelen, want adaptatie vindt plaats bij overheden, bedrijven en burgers. Door mee te werken aan het Klimaatexamen wil ik daaraan bijdragen.”

Samenstelling:

Roderik van de Wal, Hoogleraar Sea level change en coastal impacts, Universiteit Utrecht

Heleen de Coninck, Hoogleraar Systeemtransities en klimaatverandering, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Eindhoven

Bart Verheggen, Klimaatexpert KNMI en docent Amsterdam University College

Joyce Bosman, Senior onderzoeker klimaat en energietransitie, Milieu Centraal

Tim van Hattum, Hoofd Klimaatprogramma, Wageningen University & Research

Marjolijn Haasnoot, Hoogleraar Klimaatadaptatie, Universiteit Utrecht

Felix van Vugt, docent en Community Organizer Duurzaam Doen, Hogeschool Utrecht

Ellen van der Werff, adjunct Hoogleraar Omgevingspsychologie, Universiteit Groningen

Tim Bleeker, Klimaatjurist en expert op het gebied van milieuaansprakelijkheidsrecht

Zelf ook meedoen?



Je kunt je inschrijven via de website van het Klimaatexamen en hier ook de online variant maken: www.klimaatexamen.nl.