Diageo lanceert ’s werelds allereerste 100% plastic vrije fles voor gedistilleerde dranken op basis van papier

Diageo, het moederbedrijf van Johnnie Walker, Smirnoff en Guinness, maakt bekend dat het ’s werelds eerste 100% plastic vrije drankfles heeft ontwikkeld. De fles op basis van papier wordt volledig vervaardigd uit duurzaam geproduceerd hout. Begin 2021 zal de fles zijn debuut maken bij Johnnie Walker, wereldleider op het gebied van Schotse whisky.

In samenwerking met Pilot Lite lanceert Diageo Pulpex Limited. Een technologie voor duurzame pulpflessen ontwikkeld door de industrie, voor de industrie. Om ervoor te zorgen dat deze technologie breed kan worden ingezet heeft Pulpex Limited een partnerconsortium opgericht met wereldwijd toonaangevende FMCG-bedrijven in niet-concurrerende categorieën. Onder andere Unilever en PepsiCo sluiten zich hierbij aan en de verwachting is dat er later dit jaar nog meer partners worden aangekondigd. De consortiumpartners verwachten elk hun eigen papieren merkflessen, gebaseerd op het ontwerp en de technologie van Pulpex Limited, in 2021 te lanceren.

De ‘first-of-its-kind’ schaalbare papieren fles is 100% plastic vrij gemaakt van duurzaam ingezamelde pulp om te voldoen aan de voedselveiligheidsnormen. Daarnaast is de fles volledig recyclebaar in standaard afvalstromen. Dankzij deze technologie kunnen merken hun verpakkingsontwerpen heroverwegen en/of bestaande ontwerpen omzetten in papier, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het product.

Ewan Andrew, Hoofd Duurzaamheid, Diageo PLC, zei: “We zijn er trots op dat we dit als eersten ter wereld hebben gecreëerd. We streven er voortdurend naar om de grenzen binnen een duurzame verpakking te verleggen en deze fles heeft het potentieel om echt baanbrekend te zijn. Het voelt gepast dat we het samen met Johnnie Walker lanceren, een merk dat in zijn 200-jarig bestaan vaak het voortouw heeft genomen op het gebied van innovatie”. De verpakking zal deel uitmaken van Diageo’s inzet voor Goal 12 van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling: ‘Verantwoorde consumptie en productie’.

Richard Slater, hoofd R&D van Unilever zei: “Wij geloven in het aanpakken van plastic afval door middel van innovatie en samenwerking. We gaan ons gebruik van virgin plastic bij Unilever halveren, waardoor we het gebruik van plastic verpakkingen in de komende vijf jaar met meer dan 100.000 ton gaan verminderen. De krachten bundelen om papieren flessen te ontwikkelen en te testen is een ongelooflijk spannende stap vooruit. We zijn blij dat we kunnen samenwerken om een van de grootste milieu-uitdagingen van deze tijd aan te pakken.”

Simon Lowden, hoofd van de afdeling duurzaamheid van PepsiCo zei: “Innovatieve oplossingen en partnerschappen zijn van cruciaal belang om zinvolle vooruitgang te boeken in de richting van een circulaire economie. Het Pulpex-consortium is goed gepositioneerd om duurzame verpakkingen op schaal en in alle sectoren te leveren, met een impact die verder gaat dan wat een organisatie alleen zou kunnen bereiken. We zijn er trots op dat we er deel van uitmaken.”

Sandy Westwater, CEO van Pilot Lite: “We zijn verheugd om samen te werken met wereldwijde marktleiders in dit consortium. De kracht van deze merken kunnen we gebruiken om de ecologische voetafdruk van verpakkingen te minimaliseren door productie- en consumentengedrag te veranderen.”