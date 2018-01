Dhyana van der Pols kiest voor Koninklijke Van Puijenbroek Textiel

Dhyana van der Pols gaat leiding geven aan HAVEP workwear/protective wear; zij is als Chief Operating Officer hoofdverantwoordelijke voor de hele supply chain. Hiervoor was Dhyana Global Head of Product Development van G-star.

“HAVEP is een ambitieuze onderneming met groeimogelijkheden om de markt te verdiepen en te verbreden”, zegt Van der Pols, die een overstap maakt van fashion/retail naar workwear. “HAVEP is afgelopen jaren écht als merk gepositioneerd. De snelheid van denken en handelen spreekt mij hier aan. En ik hou van machines. Technisch is workwear lastig om te maken, bij HAVEP doen we dat op Champions League niveau. Dit is bovendien een keuze voor een onderneming die duurzaamheid centraal zet, die verder kijkt dan aandeelhouderswaarde.”

CEO Anna van Puijenbroek: “Met de koers die we anderhalf jaar geleden hebben ingezet willen we niet zomaar groei realiseren maar tegelijkertijd een duurzame toekomst voor de komende generaties. Dat betekent dat we onze kennis verder moeten uitbreiden op het gebied van duurzaam ondernemen, onze productieprocessen en sourcing. Dhyana van der Pols heeft enorm brede ervaring met het aansturen van textielateliers en fabrieken over de hele wereld. In een branche waarin het gemakkelijk is om misbruik te maken, heeft Dhyana gedrevenheid en overtuiging om goed zaken te willen doen en win-win relaties te creëren.”

Onder leiding van de 5e generatie Van Puijenbroek gaat het goed met het Koninklijk familiebedrijf. In het afgesloten jaar 2017 is een groei van ruim 10% gerealiseerd. Met de komst van Miranda Hopstaken als CFO en Dhyana van der Pols als COO is het directieteam compleet met drie ambitieuze vrouwen. Dit is opmerkelijk in de workwear sector, die tot op heden vooral een mannenwereld is.