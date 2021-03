DHL Express koeriers ontwikkelen nieuwe industriestandaard met Cargo Cycling

DHL heeft met fietsenproducent Cargo Cycling de bak van de Chariot cargofiets doorontwikkeld en de fiets volledig naar eigen wens ‘aangekleed’. De fiets wordt gezien als de nieuwe industriestandaard voor het bezorgen van pakketten per fiets. De Chariot, vernoemd naar de Romeinse strijdwagen, gaat de bestaande cargofietsen van DHL vervangen. Ontvangers van exprespakjes in onze hoofdstad hebben de primeur; vanaf deze week bezorgt DHL Express er pakjes mee in het centrum. In eerste fase worden 36 Chariots ingezet in ruim 6 steden waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Den Haag en Leiden.

DHL maakt al 20 jaar gebruik van de fiets en was eerder betrokken bij ontwerpen en modificaties, waaruit de Parcycle en Cubicycle voortkwamen. DHL fietskoeriers in Groningen en Utrecht werkten afgelopen maanden intensief samen met de ontwerpers van Cargo Cycling bij het ontwikkelen van hun ultieme bak voor klein formaat goederen, zoals pakketten. Deze nieuwe cargobike wordt nu door Cargo Cycling als nieuwe industriestandaard in de markt gezet. DHL koeriers leverden zelf de eerste schetsen van de bak op basis waarvan dit specifieke model ontworpen is. “De fiets is op 21 punten echt ontwikkeld om de fietskoerier optimaal zijn werk te kunnen laten doen. We denken dat de Chariot met zijn robuustheid en kwaliteit echt het verschil kan maken in de last-mile bezorging”, zegt Luuk Nijland van Cargo Cycling.

De Chariot is robuust en wendbaar tegelijk; de draaicirkel is 4,7 meter waardoor de koerier moeiteloos kan keren op straat. Ook heeft de fietskoerier rondom vrij zicht om contact te houden met andere weggebruikers. De bak zit achter de koerier en heeft een inhoud van 1500 liter; ter vergelijking: de Cubicycle die als voorganger kan worden gezien, kan 1000 liter vervoeren. De bak, voorzien van led-verlichting, heeft vakken die zelf in te delen zijn voor optimale belading en is toegankelijk via twee verstevigde zijdeuren, met nog een aparte lade voor kleine pakketjes. De bak is voorzien van dubbele elektrische sloten. De fiets is voorzien van een extra sterk en verlaagd stalen frame en heeft een krachtige trapondersteuning die een extra zetje geeft bij het wegrijden. Op het stuur zit een speciale houder voor een mobiele telefoon of scanner die ook de route naar de volgende stop duidelijk en veilig zichtbaar kan weergeven. Daarnaast heeft de Chariot loopstandondersteuning zodat de fietskoerier in voetgangersgebied eenvoudig met de fiets aan de hand kan lopen.

“Deze Chariot is een volgende grote stap op onze weg naar emissievrije bezorging”, zegt Ronald Leunisse, Managing Director van DHL Express Nederland. “Wereldwijd is DHL voorloper op het gebied van groene logistiek. In 2025 willen we 70% van onze eigen ‘first en last mile’ wereldwijd met schone voertuigen verzorgen zoals fietsen en elektrische auto’s. Een ambitieuze doelstelling die vraagt om slimme oplossingen. Deze Chariot is daar een goed voorbeeld van. Deze in Nederland ontwikkelde cargofiets gaat ook in andere landen ingezet worden. Een compliment aan iedereen die aan de ontwikkeling van deze Chariot heeft bijgedragen”.