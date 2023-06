KPN gaat medewerkers stimuleren én belonen die de fiets pakken naar het werk. Als eerste bedrijf in Nederland biedt KPN een netto kilometervergoeding van € 0,40 per fietskilometer aan. In combinatie met een aantrekkelijk lease fietsplan kunnen collega’s tegen hele lage kosten een (elektrische) fiets rijden. Wie één dag per week naar kantoor fietst met een reisafstand van 15 km enkele reis, rijdt een gemiddelde elektrische fiets al bijna voor niets. En voor wie nog meer fietst, is de regeling extra voordelig.

KPN wil serieus bijdragen aan de vermindering van CO₂-uitstoot en heeft als ambitie om in 2040 0% uitstoot te realiseren over de gehele keten. Zakelijke reizen zijn daar een onderdeel van en daarom verduurzaamt KPN zijn gehele vervoersbeleid. Carlo Steenvoorden, verantwoordelijk voor mobiliteit bij KPN: “Duurzaamheid betekent voor ons dat we de impact op onze omgeving willen minimaliseren en tegelijkertijd een positieve bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit is zo’n vraagstuk. Maar hoe maken we het aantrekkelijk om te kiezen voor de fiets en het OV? Daar is een gedragsverandering voor nodig. Wij denken dat dit gaat lukken door duurzame vervoerskeuzes te stimuleren én te belonen: hoe beter voor het milieu, hoe beter voor je portemonnee.”

Unieke regeling

Daarom krijgt iedere collega in dienst van KPN de mogelijkheid om voordelig een fiets te rijden via het nieuwe leaseplan. Voor elke fietskilometer, betaalt KPN € 0,40 netto. De vergoeding geldt ook bij gebruik van een eigen fiets en voor de kilometers die naar een station worden afgelegd. Steenvoorden vervolgt: “Nederland is fietsland bij uitstek, de fiets zou dan ook samen met het ov, hét vervoersmiddel moeten zijn voor Nederlanders om elke dag mee naar het werk te reizen. Met een fietsregeling als deze in combinatie met een ov-kaart en onze kantoren die dicht bij ov staan, ben ik er van overtuigd dat steeds meer KPN’ers voor duurzaam reizen kiezen. Het zou toch fantastisch zijn als KPN’ers gemiddeld 30 kilometer per week fietsen!”

Keuzevrijheid

De fietskilometervergoeding en het lease fietsplan zijn onderdeel van het vernieuwde mobiliteitsaanbod van KPN dat per 1 augustus in gaat. KPN stimuleert duurzame vervoersopties maar biedt maximale keuzevrijheid en ruime vervoersmogelijkheden voor alle collega’s, ook wanneer fietsen geen optie is. Zo is er een aantrekkelijk aanbod voor een elektrische private leaseauto, zijn er deelauto’s en afdelingsauto’s beschikbaar en krijgen collega’s die met hun eigen auto reizen € 0,23 cent netto per kilometer.