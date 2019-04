DHL Express investeert ruim 7 miljoen in nieuw duurzaam Service Center voor Limburg

DHL Express heeft vandaag op Maastricht-Airport een nieuw Service Center geopend voor het bezorgen en afhalen van internationale expreszendingen in de regio Limburg. Met de bouw is een investering gemoeid van ruim 7 miljoen euro. Het is de eerste vestiging in het expresnetwerk die met ‘BREEAM outstanding’ de hoogst mogelijke duurzaamheidskwalificatie krijgt. Het gasloze Service Center gaat daarbij gebruik maken van restwarmte van de nabijgelegen nafta-kraker van chemiebedrijf SABIC. Met de opening werd tevens de samenwerking van DHL Express met wielerploeg Team Sunweb ten doop gehouden, waarmee duurzaam bezorgen gepromoot gaat worden.

Officiële opening

Het Service Center van de expresvervoerder werd in het bijzijn van klanten en relaties uit de regio feestelijk geopend door Thijs van Es, loco-burgemeester van de gemeente Beek, en Ronald Leunisse, algemeen directeur van DHL Express in Nederland. Met een druk op de knop startte een film waarbij de reis van een specifiek pakket werd gevolgd dat uiteindelijk in het bijzijn van alle aanwezigen bij het podium werd afgeleverd door renners van Team Sunweb. Uit het pakket tilden van Es en Leunisse een openingsplaquette.

Duurzaam partnerschap met team Sunweb

De opening vormde ook het podium voor de start van een duurzame tandem met Team Sunweb. De wielrenploeg van onder andere Tom Dumoulin gaat de expresvervoerder helpen om een breed publiek bewust te maken van de eigen rol om bezorging te verduurzamen. Ieder pakje dat bij de eerste afleverpoging bezorgd kan worden, bespaart DHL kilometers en CO2. Dat is goed voor het milieu, maakt bezorging efficiënter en verbindt verzender en ontvanger nog sneller. Daartoe lanceert DHL binnenkort een module in zijn On Demand Delivery-tool waarmee de ontvanger actief zijn voorkeur registreert voor bezorging op een DHL ServicePoint, thuis of op een ander adres en tijdstip. De CO2-reductie die hier het gevolg van is, wordt door DHL verdubbeld met de aanplant van bomen. Die worden geplant in twee Limburgse percelen die tot het vaste trainingparcours van Team Sunweb horen: het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard en langs de routes van de iconische Amstel Gold Race. Team Sunweb is klimaatneutraal door bomen te planten ter compensatie van de kilometers die de ploeg gemotoriseerd aflegt. Trees For All helpt DHL en Team Sunweb hierbij.

“DHL zet al zoveel mogelijk fietsen in om pakjes te bezorgen. Met Team Sunweb hebben we een gedeelde passie voor fietsen en duurzaamheid. Hoe beter pakketontvangers gebruiken maken van voorkeursregistratie, hoe meer bomen we kunnen planten”, licht DHL-directeur Leunisse toe. Iwan Spekenbrink van Team Sunweb voegt daar aan toe: “Daarmee wordt het trainingsparcours van onze renners groener en verwelkomen we een partner op het gebied van duurzaamheid”. Namens de Provincie Limburg nam Gedeputeerde Ger Koopmans de toekomstige investering in het bos in ontvangst en feliciteerde daarbij DHL en Team Sunweb met hun partnerschap.

Duurzaam ‘Maastricht’

Het nieuwe Service Center heeft duurzaamheid in verschillende facetten toegepast. Zo voldoet het aan de vereisten van het BREEAM-NL keurmerk van het niveau ‘outstanding’ op het vlak van onder meer gezondheid voor medewerkers, energie-en waterverbruik, toegepaste materialen en afvalverwerking. Het hele dak wordt voorzien van zonnepanelen waarmee 100% van de stroombehoefte wordt afgedekt met inbegrip van elektrische laadpalen voor voertuigen. Gebruik van gas is overbodig door aansluiting op het Groene Net waarbij restwarmte van de nabijlegen nafta-kraker van SABIC voor verwarming van het gebouw zorgt. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt als spoelwater voor toiletten en het wassen van auto’s. Overal is energiezuinige led-verlichting die reageert op slimme bewegingssensoren. Ook rond de vestiging is er oog voor de omgeving; zo is er een insectenhotel met begroeiing die insecten trekt en zijn er voorzieningen getroffen om de oeverzwaluw en torenvalk te laten nestelen. Dit keurmerk is geheel in lijn met het GoGreen programma, de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die DHL wereldwijd gesteld heeft waarbij de CO2 uitstoot in 2050 tot nul moet zijn teruggebracht. Naast slimme ‘groene’ vestigingen loopt het bedrijf voorop met de inzet van fietsen in met name steden.

Over Service Center Maastricht

Voor DHL Express is de uitstekende ligging aan de A2 in de nabijheid van veel klanten een belangrijke aanleiding voor vestiging op Aviation Valley. Eerder werkte de expresvervoerder vanuit een tijdelijke locatie in het nabijgelegen Ulestraten. Vanuit het nieuwe Service Center verzorgt DHL het sterk groeiende aantal expreszendingen voor heel Midden- en Zuid-Limburg. Het Service Center biedt werkgelegenheid aan ruim 70 medewerkers. Een automatische sorteerinstallatie selecteert de pakketten op bestemming en er zijn 34 docks voor het laden en lossen van bestelauto’s en trailers. Naast 20 bestelauto’s en 3 vrachtwagens wordt vanuit de vestiging ook een Cubicycle bevoorraad: een containerbakfiets met laadruimte van een kuub die in het centrum van Maastricht rijdt. Dagelijks worden er in het Service Center ruim 4.500 internationale, tijdkritische expreszendingen verwerkt. De vestiging maakt deel uit van het internationale netwerk van DHL Express, waarmee vanuit de regio alle belangrijke zakencentra in de wereld binnen 24 uur bereikt worden.

Shop voor particulieren

Het nieuwe Service Center aan Engelandlaan 7 in Maastricht-Airport huisvest ook een shop met ruime openingstijden waar klanten en particulieren hun zendingen zelf kunnen afleveren en brengen. Naast de veelal zakelijke klanten biedt DHL Express namelijk ook particulieren de gelegenheid om expreszendingen wereldwijd te versturen.

Investeringen met oog op groei

De negen Service Centers van DHL Express in Nederland verwerken momenteel drie keer zoveel zendingen als amper tien jaar geleden. De groeiverwachtingen gaan uit van nog eens een verdubbeling in de komende tien jaar. Om deze aantallen te blijven verwerken, wordt het netwerk uitgebreid. Daaraan wordt nu al ruim vier jaar gewerkt met het grootste investeringsprogramma sinds DHL Express zich ruim veertig jaar geleden in Nederland vestigde. Tot nu toe is er 57 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding en vernieuwing van de Nederlandse vertakking van het internationale expresnetwerk. Inmiddels zijn de vestigingen op Schiphol en in Eindhoven en Apeldoorn grondig vernieuwd en uitgebreid en zijn er volledig nieuwe vestigingen gebouwd in Utrecht, Breda, Den Hoorn, Hoofddorp en nu in Maastricht. In Zwolle is de nieuwbouw bijna klaar voor ingebruikname. In het wereldwijde expresnetwerk lopen de huidige investeringen in de honderden miljoenen.

De uitbreidingen bieden tevens de mogelijkheid innovaties te introduceren, die de processen efficiënter zullen maken en productiemiddelen duurzamer. Hierdoor kunnen koeriers eerder op pad en nemen klanten hun pakketten eerder op de dag in ontvangst.

Foto: V.l.n.r. profrenster Janneke Ensing, Ronald Leunisse (DHL) en Thijs van Es (gemeente Beek)