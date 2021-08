DGTL festival en SkyNRG openen deuren voor gebruik duurzame luchtvaartbrandstof (SAF) in de muziekindustrie

Als wereldprimeur heeft het Nederlandse festivalmerk DGTL vandaag een samenwerking aangekondigd met SkyNRG, een wereldleider en pionier in Sustainable Aviation Fuel (SAF), zodat alle artiesten van en naar hun internationale evenementen de CO2-uitstoot van vliegen verminderen door fossiele kerosine te vervangen door SAF.

DGTL doet er alles aan om vliegreizen te minimaliseren, maar voor de onvermijdelijke reizen op het gebied van artiestenvervoer, stelt SAF hen in staat hun CO2-uitstoot met 100% te reduceren, door fossiele kerosine te vervangen door SAF. Deze innovatie is het sluitstuk van de algemene duurzaamheidspuzzel van DGTL, waarbij de organisatoren op hun evenementen al duurzaamheidskwesties rond energie, water & sanitatie, voedsel en grondstoffen (afval) hebben opgelost. Door het mobiliteitsprobleem aan te pakken en te ontrafelen – dat vaak als een probleem wordt beschouwd – heeft DGTL nu grip op elk aspect van hun duurzaamheidscyclus. In samenwerking met SkyNRG biedt het duurzaamheidsmodel van DGTL opnieuw een baanbrekende blauwdruk voor andere promotors en organisatoren van grootschalige evenementen.

Huidige circulaire systemen op DGTL festival 2021 (Amsterdam):

Energie: Volledig op hernieuwbare energie, van 16.000 liter diesel naar 0 liter diesel

Grondstof efficiëntie: Van 2,3 kg restafval naar 0 kg restafval per bezoeker

Food court: 100% plantaardig menu

Sanitatie: Circulaire sanitatie groep, waarbij nutriënten worden gewonnen uit urine en fecaliën, om deze te in te zetten als bodemverbeteraar en meststoffen > From pee to tea

DGTL’s Sustainability Coördinator Mitchell van Dooijeweerd: “We voelen een verantwoordelijkheid om onze sociale en ecologische impact op de wereld continu te verbeteren en we zijn vastbesloten om de wereld een beetje beter achter te laten dan we hem aantroffen. Daarom onderzoeken en implementeren we altijd innovatieve maatregelen om de uitstoot te verminderen. Maar we kijken ook verder dan onze eigen uitstoot. Door deze samenwerking met SkyNRG verminderen we samen met onze artiesten de CO2-uitstoot en zorgen we ervoor dat wat we doen onze omgeving inspireert. Het vervangen van fossiele kerosine door SAF is een enorme stap voorwaarts voor de onvermijdelijke vluchten van artiesten. Bovendien is het een schaalbare oplossing die de uitstoot van vliegreizen ook kan verminderen voor andere evenementen waar vliegreizen onvermijdelijk zijn. De festivals van DGTL hebben een enorm bereik, daarom is het belangrijk dat we het goede voorbeeld geven en het zaadje planten om verandering te kunnen realiseren.”

SAF is brandstof voor vliegtuigen die wordt geproduceerd uit duurzame bronnen, in plaats van te worden geraffineerd uit aardolie, zoals fossiele luchtvaartbrandstof. In vergelijking met fossiele kerosine kan SAF de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen, afhankelijk van de gebruikte technologie en grondstof.

SkyNRG’s Programma Manager, Jef de Vries: “Hoewel SAF sinds 2011 in commercieel gebruik is en er tot nu toe meer dan 300.000 vluchten mee zijn uitgevoerd, maakt het nog steeds minder dan 1% uit van het totale brandstofverbruik in de luchtvaart. Daarom schaalt SkyNRG vraag en aanbod op door nieuwe productiecapaciteit te bouwen en partnerships aan te gaan met pioniers zoals DGTL festival.”

Festivalboeker Jelle Lobbes legt uit hoe DGTL heeft samengewerkt met artiesten wereldwijd om het SAF-initiatief te stimuleren: “Toen we contact opnamen met de artiesten over dit project, ontdekten we dat de meeste van hen al bezig waren met duurzamer reizen. Agentschappen van de artiesten hebben al compensatieprogramma’s geïmplementeerd voor hun roster en hebben echt nagedacht over hun reizen. Dit liet zien dat we allemaal op dezelfde lijn zitten en motiveerde ons om onze krachten te bundelen en de volgende stap voorwaarts te zetten.”

Voor het leveren van SAF aan DGTL maakt SkyNRG gebruik van een systeem genaamd Book & Claim. Met dit systeem wordt SAF niet gebruikt op de vliegtuigen waarmee de artiesten vliegen, maar toegevoegd aan het brandstofsysteem van een luchthaven in de buurt van de SAF-productiefaciliteit. De geproduceerde en geleverde SAF wordt continu gevolgd en de bijbehorende CO2-emissiereducties worden vervolgens toegewezen aan DGTL en de artiesten. De voordelen van dit systeem zijn dat het de CO2-uitstoot van brandstoftransport vermindert en gebruik maakt van bestaande toeleveringsketens. Dit systeem wordt ook veel gebruikt bij de inkoop van groene stroom. Groene stroom wordt toegevoegd aan het totale net door de persoon die ervoor betaalt, zonder dat deze bijvoorbeeld bij die specifieke persoon thuis wordt afgeleverd, waardoor de algehele duurzaamheid van het net wordt verbeterd.

Het algemene doel van de DGTL-SkyNRG-partnership is om de industrie en alle muziekfans – van wie velen regelmatig gebruik maken van vliegreizen – te laten zien hoe zij hun eigen CO2-voetafdruk kunnen verkleinen door gebruik te maken van SAF. Daartoe zullen DGTL en SkyNRG, samen met platformontwikkelaar CHOOOSE, binnenkort een toonaangevende CO2-emissiecalculator lanceren die zowel de industrie als het grote publiek kan gebruiken om hun CO2-voetafdruk te evalueren en te verminderen. Dankzij hun werk met SkyNRG kan duurzamer reizen nu eindelijk worden afgevinkt van DGTL’s duurzame ‘to-do’-lijst.