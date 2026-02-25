De 18e editie van de International AGF Awards 2026, ondersteund door Skydiamond en gepresenteerd door muzikante en activiste Madame Gandhi, Ash Perrin, The Flying Seagull Project en AGF-CEO Claire O’Neill, vierde de meest innovatieve en bijzondere festivals, evenementen, locaties, organisaties en individuen van de afgelopen 12 maanden. De uitreiking vond plaats in het Royal Lancaster Hotel in Londen op 24 februari. DGTL viel tweemaal in de prijzen voor duurzaamheid. Het ontving zowel de International Greener Festival Award, dat is de hoogste onderscheiding voor integrale duurzaamheid, als de Greener Transport Award.

De finalisten bestonden uit 28 evenementen, locaties en innovators uit 14 landen. Er werden prijzen uitgereikt in tien belangrijke duurzaamheidscategorieën, waaronder energie, water, voedsel en reizen, en de belangrijkste onderscheidingen: de International Greener Festival Award en de International Greener Arena Award 2026. De winnende festivals en locaties kwamen uit Estland, India, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Een van de belangrijkste prijzen – de International Greener Festival Award 2026 – ging naar DGTL (NL), dat ook de Greener Transport Award won met een plantaardig menu, hernieuwbare energie en het feit dat de meeste bezoekers met het openbaar vervoer, de fiets of te voet reisden. Bij de uitreiking van de prijs zei Esmee Bouwmeister, Sustainability Manager van het festival: “We zijn erg blij met deze erkenning. Het is heel belangrijk dat AGF en dit soort initiatieven bestaan, omdat ze een voorbeeldfunctie en een standaard creëren waar we veel van leren. Hartelijk dank.”

(Photography: ShotAway)