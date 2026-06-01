Met de voorgenomen overname van INNAX Group B.V. door Movares Group B.V. bundelen beide bedrijven hun krachten om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. De beoogde combinatie versterkt de positie van Movares als toonaangevende speler in dit domein. Er ontstaat een organisatie die met een integrale aanpak gebouwen effectiever, sneller en op grotere schaal kan verduurzamen. Hiermee zet Movares een duidelijke stap richting marktleiderschap.

De vraag naar duurzame, energiezuinige gebouwen groeit snel. Door wet- en regelgeving, stijgende energieprijzen en netcongestie nemen de urgentie en complexiteit verder toe. Deze ontwikkeling vraagt om partijen die op schaal integrale oplossingen bieden, van analyse en ontwerp tot realisatie en langdurig beheer. Door de expertises van beide organisaties te bundelen en door de strategische keuze om data- en technologisch gedreven oplossingen te bieden, spelen Movares en INNAX gericht in op die groeiende en veranderende behoefte.

Barbara Visser, CEO Movares: “De energietransitie in de gebouwde omgeving vraagt, gezien de enorme omvang van deze opgave, om snelheid en opschaling. Dat vereist een andere manier van werken: integraal, ketengericht, met schaalbare oplossingen en focus op resultaat. Met deze krachtenbundeling van Movares en INNAX zetten we daarin straks een volgende stap. We combineren ontwerp, data, technologie en realisatiekracht, zodat we klanten sneller en beter helpen hun verduurzamingsdoelen structureel te realiseren en zo de energietransitie aantoonbaar versnellen. Dáár zit voor mij de essentie van deze stap.”

Combinatie van expertises zorgt voor integraal aanbod

Met deze overname ontstaat een van de eerste partijen in Nederland die de volledige keten van de verduurzaming van gebouwen integraal en datagedreven bedient: van strategie en ontwerp tot realisatie, financiering en monitoring. Movares brengt expertise in op het gebied van ontwerp, advies, engineering en systeemintegratie, met een sterke focus op data en schaalbaarheid. Dit vertaalt zich in een breed dienstenaanbod: van planologie, gebiedsontwikkeling en (energie-) infrastructuur tot het ontwerpen en verduurzamen van gebouwen. INNAX is toonaangevend op het gebied van energieprestatie, monitoring en realisatie van verduurzamingsmaatregelen, met een sterke focus op data en digitalisering.

De krachtenbundeling biedt ruimte voor innovatie, specialisatie en opschaling van oplossingen. Daardoor kunnen verduurzamingsopgaven efficiënter worden gerealiseerd, met lagere ketenkosten en een grotere aantoonbare CO₂-reductie. Voor klanten betekent dit één integrale partner voor het volledige traject: van ambitie tot aantoonbaar resultaat, met kortere doorlooptijden en beter renderende investeringen.

Paul ten Kroode, COO Movares: “De gebouwde omgeving levert een belangrijke bijdrage aan onze CO₂-uitstoot. Om onze klimaatdoelen te halen, moet dat echt snel veranderen. De nieuwe combinatie biedt meer mogelijkheden om te investeren in innovatie en digitalisering. Zo vergroten we onze slagkracht, maken we gebouwen Paris Proof en leveren we maximale maatschappelijke meerwaarde voor onze opdrachtgevers en de samenleving als geheel.”

Afronding van de transactie in derde kwartaal

INNAX wordt onderdeel van de Movares Group. Met de komst van ruim 400 professionals wordt de slagkracht van Movares in de verduurzaming van de gebouwde omgeving aanzienlijk vergroot. Afronding van de transactie wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Jörgen Waagenaar, algemeen directeur INNAX: “Wij zijn trots om samen met Movares een volgende fase in te gaan. Deze stap vergroot onze impact en helpt ons klanten nog beter te begeleiden naar Paris Proof, terwijl we blijven bouwen op ons fundament. Met Movares kunnen we onze impact verder vergroten en opschalen.”