DGBC officiële alliantiecoördinator VN Sustainable Development Goal 11

“Vanaf nu coördineert DGBC de Nederlandse alliantie rond Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties. Dit duurzame ontwikkelingsdoel gaat specifiek over de gebouwde omgeving. We vinden het geweldig dat de Nationale SDG-Coördinator onze inzet hiervoor gevraagd heeft”, aldus directeur Annemarie van Doorn.

“We zetten ons in voor SDG11 omdat de route naar een betere wereld loopt via duurzame steden en gemeenschappen. Met bouwen en ontwikkelen willen we daarom meer impact maken en dat moet breed gebeuren.”

“Veel andere SDG’s hebben natuurlijk een link met bouwen, maar het sterkst zie je die bij nummer 11” zo licht Van Doorn toe. “Binnen DGBC hebben we in kaart hoe onze thema’s verbonden zijn met diverse andere SDG’s. We hebben dus goed overzicht en we kunnen nog meer slimme verbindingen leggen. Zo maken we samen een flinke impact.”

Geen uitstel

Van Doorn: “Het jaartal 2030 spreekt me aan. Dat is dichtbij genoeg, waardoor je niks meer kunt uitstellen. Dat past bij onze tijd. De effecten van de klimaatverandering zijn al tijden zichtbaar. Elk jaar worden ze meer acuut. Onze opdracht is dus om nú door te pakken met energiereductie (Paris Proof), circulair aanbesteden en gezonde gebouwen. Op grotere schaal willen we door met het ontwikkelen van gezonde gebieden en steden die vergroenen en zich zo aanpassen aan klimaatverandering. Internationalen akkoorden die mikken op verandering in 2050 zijn goed, maar ondertussen willen wij in Nederland veel sneller resultaat zien. Daar werken we ook via de SDG11-alliantie aan.”

Brede beweging

Sandra Pellegrom, nationaal SDG Coördinator: ”We hebben DGBC gevraagd om de alliantie aan te voeren, omdat DGBC deze alliantie feitelijk al vormt. Het is momenteel de grootste en meest brede beweging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland.

De gehele bouwketen is aan boord, van beleggers, financiers, projectontwikkelaars tot eindgebruikers, bouwers en architecten.”

DGBC neemt deze rol over van duurzaam ondernemer en spreker Anne-Marie Rakhorst. Zij was vanaf de start betrokken bij alliantie 11. Ze zal aanblijven in het bestuur van SDG-Nederland.

De VN startte in 2015 met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en deze lopen tot 2030. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Resultaat in 2030

“We zetten ons specifiek in voor Duurzame steden en gemeenschappen, daar draait het om in SDG11” vertelt Van Doorn. “Elke organisatie die op dit terrein een bijdrage levert, kan zich alsnog aansluiten bij DGBC: klein of groot, lokaal, regionaal of nationaal. Het doel is om partijen samen te laten werken, of dat nou is om laaghangend fruit te plukken, of om hoge ambities na te jagen. Wel moet er resultaat zijn in 2030. Het tempo ligt dus hoog!”

Over SDG-Nederland

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland: meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Rond elk van de zeventien doelen is er een alliantie.