De sociaal-maatschappelijke problemen in onze samenleving nemen in rap tempo toe: een groeiend tekort aan betaalbare woningen, meer kansenongelijkheid en toenemende armoede, segregatie, eenzaamheid en mentale problemen. De bouw- en vastgoedsector wil een rol van betekenis spelen in de aanpak van deze sociaal-maatschappelijke problematiek. Om de krachten te kunnen bundelen initieert Dutch Green Building Council (DGBC) de Alliantie Sociale Duurzaamheid. De eerste deelnemers zijn woensdag 14 juni bekend gemaakt op vastgoedbeurs PROVADA.

Het doel van de alliantie is om investeerders en ontwikkelaars bij elkaar te brengen, die een actieve en positieve bijdrage aan sociale duurzaamheid in de gebouwde omgeving willen leveren.

De vorming van de alliantie is een vervolg op de werkconferentie die Urban Land Institute (ULI) en DGBC in april van dit jaar hielden over de sociale component binnen Environmental, Social and Governance (ESG).

Achmea Real Estate, Altera Vastgoed, Amvest, AM Gebiedsontwikkeling, a.s.r. real estate, Ballast Nedam Development, Bouwinvest Real Estate Investors, CBRE Investment Management, EDGE Technologies, MRP Development, Vesteda en VORM hebben inmiddels hun deelname aan de alliantie bevestigd. Na de zomer vindt de startbijeenkomst plaats.

Samenwerking van groot belang

Annemarie van Doorn, directeur DGBC: “DGBC stimuleert de bouw- en vastgoedmarkt om duurzaamheid als integrale opgave aan te vliegen. De ‘harde groene’ uitdagingen zijn duidelijk benoemd, maar rond alle sociaal-maatschappelijk opgaven wordt vaak nog gezocht naar handelingsperspectief. Denk aan energiearmoede, hittestress, gezondheid; sociale onderwerpen die direct gerelateerd zijn aan de ‘groene’ opgave. Samenwerken met andere organisaties en (lokale) overheden is hierin van groot belang om echt een verandering te realiseren.’’

Gedeelde motivatie

Ze vervolgt: “De samenleving kijkt ondertussen ook mee, anno 2023 kom je niet meer weg met een focus op alleen financiële opbrengsten: juist het creëren van meerwaarde op alle terreinen is de uitdaging voor beleggers en ontwikkelaars. Beleggers willen die maatschappelijke betrokkenheid in hun ESG-rapportages ook kunnen laten zien. Maar nog mooier dan rapportages is dat de partijen die samen met ons het initiatief nemen tot deze alliantie, hier zelf ook al mee bezig zijn. Ik zie een gedeelde intrinsieke motivatie om het juiste te doen; niet alleen geld verdienen, maar ook bijdragen aan een sociale, inclusieve en gezonde leefomgeving voor iedereen.”