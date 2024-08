Dutch Green Building Week vindt dit jaar plaats van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober. De landelijke campagneweek voor duurzaam bouwen, renoveren en ontwikkelen is een initiatief van stichting Dutch Green Building Council (DGBC). Tijdens de week geeft DGBC de koplopers uit de bouw- en vastgoedsector een podium en krijgt het peloton concrete handvatten om duurzame(re) stappen te zetten. Welke evenementen staan er allemaal op de planning?

Met een verschuiving in het politieke veld wordt er steeds meer een beroep gedaan op de markt om te verduurzamen. We staan voor grote sociale en ecologische opgaven. Van woningnood tot de energietransitie, klimaatmitigatie en- adaptatie. Waar begin je dan? Hoe financier je duurzame oplossingen? En hoe rapporteer je over genomen maatregelen?

Samen op koers

De koplopers zetten de koers uit. Maar de bouw- en vastgoedsector heeft nog een lange weg te gaan naar de eindstreep. Daarom delen DGBC, overheid en marktpartijen tijdens Dutch Green Building Week mooie voorbeelden uit de praktijk en geven zij concrete handvatten om de volgende duurzame stappen te zetten. ‘Samen op koers’ naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving! De week is een mooie gelegenheid om jouw kennis te vergroten of te delen, maar ook om te netwerken.

DGBW Congres in Den Haag

Een vast onderdeel van de week is het DGBW Congres, georganiseerd door DGBC. Het congres vindt plaats op 1 oktober bij Titaan in Den Haag en is gratis te bezoeken. Onder leiding van dagvoorzitter en oud hockey international Kim Lammers gaan experts in gesprek over diverse duurzaamheidsthema’s en hoe je mensen in beweging krijgt. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, opent het congres met een keynote. Daarna staat onder andere Joost Brinkman op het podium. Brinkman is oprichter van Cycling 4 Climate en mede-oprichter van Sinkit: de carbon removal coöperatie. Daarnaast werkt hij bij DAREL aan de energietransitie. Meer sprekers en de rest van het programma maakt DGBC binnenkort bekend.

Bekijk het programma en meld je aan

Activiteiten door heel Nederland

De hele week organiseren DGBC-partners en partijen uit de bouw- en vastgoedsector activiteiten rondom het thema ‘Samen op koers’, of onderwerpen als Paris Proof, circulair bouwen, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid. Dit kan variëren van een rondleiding tot een workshop, game, quiz of webinar. Zo is er voor iedereen een geschikt evenement in de buurt.

Meer informatie over de activiteiten