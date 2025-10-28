Met het Omnibus-voorstel is vanuit de EU een vereenvoudiging in de duurzaamheidsrapportages ingezet. Als dit voorstel wet wordt, dan hoeven veel organisaties niet meer volgens de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) te rapporteren. Toch krijgen zij wél te maken met duurzaamheidsverplichtingen vanuit klanten, financiers of leveranciers. Of willen ze zelf beter inzicht krijgen. Specifiek voor de zorgsector hebben Dutch Green Building Council (DGBC) en Milieuplatform Zorg (MPZ) daarom een praktisch invulmodel ontwikkeld: de VSME Duurzaamheidsverslaglegging voor zorginstellingen.

De VSME-richtlijn (Voluntary Sustainability Reporting Standard for Small and Medium Enterprises) is een Europese standaard die het mkb ondersteunt bij duurzaamheidsrapportage en kan gebruikt worden in allerlei sectoren.

Invulmodel voor Nederlandse zorgorganisaties

DGBC en MPZ hebben, samen met de Paris Proof werkgroep Zorg, de VSME tegen het licht gehouden en een rapportageformat opgesteld voor specifiek voor Nederlandse zorgorganisaties. Veel zorginstellingen zijn een stichting en daardoor niet rapportageplichtig volgens de CSRD. Maar vanuit banken, verzekeraars en leveranciers die wél rapportageplichtig zijn, komen er vragen. Met het invulmodel dat is ontwikkeld kunnen partijen inspelen op deze vragen en ook beter sturen op eigen duurzaamheidsprestaties en -doelen.

Aansluiting bij bestaande initiatieven in de zorg

De zorgsector werkt al langer aan standaardisatie van duurzaamheidsinformatie. Zo namen zorgverzekeraars en ziekenhuizen recent deel aan de Milieuthermometer Zorg, waarin eisen voor financiering zijn opgenomen. Eerder verplichtten zorgverzekeraars al het opstellen van CO₂-portefeuilleroutekaarten voor vastgoed. Ook vanuit het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) en MPZ wordt gewerkt aan gestroomlijnde processen en rapportages.

Het nieuwe VSME-format sluit bovendien aan bij bestaande rapportages zoals de Green Deal en de Milieuthermometer Zorg. Door deze aansluiting wordt de administratieve last beperkt. Het aantal datapunten in de VSME is flink gereduceerd: van ruim 1.200 in de CSRD naar slechts enkele honderden in de Basic Module, verdeeld over 11 categorieën.

Datagedreven verduurzaming

Martin Mooij, programmamanager DGBC vertelt: “De VSME en de CSRD zijn stappen naar een datagedreven verduurzaming, via een uniforme taal. Met het definiëren en standaardiseren van duurzaamheidsdata, kan veel beter gemonitord en beleid gevoerd worden.”

Samen met de werkgroep zijn de thema’s CO 2 -reductie, circulariteit en klimaatadaptatie uitgewerkt. DGBC heeft op deze thema’s al meerdere tools of standaardisatie op ontwikkeld, zoals WEii (Werkelijke Energie intensiteitsindicator), FCAB (Framework for Climate Adaptive Buildings) en natuurlijk BREEAM-NL, dat vanaf de oprichting van DGBC het meetbaar maken van duurzaamheid centraal gesteld.

Eerste stap zorg, andere sectoren volgen

DGBC gaat de ervaring die is opgedaan met het ontwikkelen van dit invulmodel voor de zorg, gebruiken om het format voor meer sectoren geschikt te maken. “Eerder maakte DGBC al een interpretatie voor de EU Taxonomie en de CSRD, dus het VSME-format verder vertalen voor andere sectoren past hier goed bij. Het streven is om in alle rapportages de essentiële datapunten te identificeren, af te stemmen en deze data beschikbaar te maken. Data vanuit BREEAM-NL en de WEii is dan extra waardevol omdat het om geaudite data gaat,” licht Mooij toe.

Meer op het Paris Proof Congres

Op het Paris Proof Congres van 27 november wordt het voorbeeld uit de zorg in een van deelsessies besproken worden, naast ontwikkelingen in het onderwijs waar vanuit het Programma Onderwijshuisvesting (POHV) aan standaardisatie van tools en rapportages wordt gewerkt. Aanmelden voor het congres is al mogelijk, binnenkort openen de aanmeldingen voor de deelsessies.