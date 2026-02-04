Brancheorganisaties, softwareleveranciers en bedrijven introduceren gezamenlijk een standaard VSME-template voor de bouw- en technieksector. Met deze template kunnen mkb-bedrijven eenvoudig en eenduidig rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en zijn zij beter voorbereid op huidige en toekomstige Europese duurzaamheidsregels.

Wat zit erin?

De Europese richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage – de CSRD voor grote bedrijven en de vrijwillige VSME-standaard voor mkb – vragen om transparante en betrouwbare duurzaamheidsdata. Steeds vaker vragen banken, opdrachtgevers en andere stakeholders hierom bij mkb-bedrijven, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een lening of het deelnemen aan een aanbesteding. Met deze nieuwe VSME-template verzamel je de gevraagde informatie één keer, op een vaste en herkenbare manier. Dat maakt het beantwoorden van vragen eenvoudiger, voorkomt een wildgroei aan formats en bereidt je beter voor op toekomstige eisen.

De VSME template voor bouw en techniek bestaat uit twee modules:

Basismodule met essentiële ESG-indicatoren (Environment, Social, Governance), zoals energieverbruik, CO₂ uitstoot, watergebruik, afvalstromen en werknemersveiligheid. Deze module is geschikt voor bedrijven die starten met rapporteren en is voor kleine bedrijven doorgaans voldoende.

Aanvullende module met extra indicatoren, zoals scope 3 emissies, CO₂ reductiedoelen en mensenrechten. Vooral relevant voor middelgrote en grotere bedrijven.

De template bevat duidelijke definities en rekenregels die aansluiten op de praktijk van de bouw- en technieksector. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, brancheorganisaties, banken en opdrachtgevers. Zo is breed afgestemd welke informatie nuttig is om te delen én hoe die informatie wordt vastgelegd. Dat zorgt voor uniforme rapportages die betrouwbaarder, inzichtelijker en beter vergelijkbaar zijn.

Direct gebruik maken van de VSME-template?

Download het VSME-template via deze link.

Webinar en vervolgstappen

Om bedrijven te ondersteunen bij het werken met de VSME-template organiseren we op 7 april van 12.30 – 13.30 uur het webinar: Aan de slag met VSME-template: jouw basis voor duurzaamheidsrapportage voor het MKB. In dit webinar laten we zien hoe je eenvoudig en eenduidig rapporteert over duurzaamheid en hoe deze template helpt bij huidige en toekomstige Europese eisen.

Meld je snel aan voor het webinar.

Daarnaast werken we aan een standaard uitvraagformulier voor het delen van productdata, onder andere voor CSRD. Deze delen we later dit kwartaal. Houd onze berichten dus goed in de gaten.

digiDeal 10.4

De VSME-template is een van de resultaten van digiDeal 10.4, een digitaliseringsproject dat voortkomt uit het Bestuursakkoord Digitalisering Gebouwde Omgeving. digiGO is het landelijke programma voor de digitale transformatie van de gebouwde omgeving en werkt samen met publieke en private partijen aan digitale werkwijzen en standaarden voor een duurzamere sector.