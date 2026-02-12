Het Vakcentrum is blij dat een grote groep winkeliers is vrijgesteld van de rapportageverplichtingen met betrekking tot de duurzaamheidsinspanningen. Zij kunnen de VSME gebruiken, de standaard voor vrijwillige rapportage door mkb-ondernemers. Van mkb-ondernemers zou dan ook niet meer informatie gevraagd mogen worden dan wat in de VSME staat aangegeven. Dit voorkomt een overdaad aan duurzaamheidsuitvragen volgens de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers.

Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten sprak afgelopen dinsdag 10 februari op een bijeenkomst van ondernemers met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Deze ondernemers onderscheiden zich door in te zetten op duurzaam, lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemen. Hoogstraaten gaf aan blij te zijn dat de lobby van het Vakcentrum en collega-organisaties via de Europese koepels Eurocommerce en SME United daadwerkelijke resultaat heeft gehad. De eisen die aan mkb-ondernemers gesteld worden zijn door Europa aanmerkelijk afgezwakt. Het nieuwe kabinet geeft aan geen extra koppen bovenop Europese regelgeving te willen zetten.

Zeker de SSK-ondernemers kunnen uit de voeten met de vrijwillige rapportage zoals die is omgeschreven in de VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs). Dit is een vrijwillige Europese duurzaamheidsstandaard, ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie, specifiek bedoeld voor mkb-bedrijven. Het biedt een laagdrempelig raamwerk, om transparant te rapporteren over ESG-thema’s (milieu, maatschappij, governance) en te voldoen aan informatieverzoeken van banken en grotere ketenpartners.

Niet ‘overvragen’

Hoogstraaten is van mening dat stakeholders zoals financiers en ketenpartners zich bij duurzaamheidsvragen moeten beperken. “De VSME is een breed gedragen standaard. Daar moeten we het dan nu ook bij houden. Het moet dan niet zo zijn dat diverse partijen bij de mkb’er meer informatie gaan opvragen dan in de VSME-rapportage wordt vastgelegd. Anders heeft het nog geen zin dat regels vereenvoudigd zijn.”

Super Supermarkt Keurmerk erkenning voor duurzaam, maatschappelijk en lokaal betrokken ondernemen

De bijeenkomst gisteren stond geheel in het teken van het Super Supermarkt Keurmerk. Erkende ondernemers bespraken met diverse sprekers de impact van het keurmerk op het milieu en de samenleving. In Nederland zijn er inmiddels 373 supermarkten die het keurmerk mogen dragen. Om dit keurmerk te verkrijgen wordt een supermarkt getoetst op zeven thema’s, te weten: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, slimme logistiek, veilige omgeving en bewuste afvalreductie. Deze criteria zijn opgesteld door in samenwerking met kennisorganisatie TNO. Externe auditors toetsen de winkels die het SSK aanvragen.