Deze 6 merken gaan pitchen voor de Coolest Dutch Brand Award 2020

De schriftelijke juryronde van Coolest Dutch Brands 2020 zit erop: de stemmen van de 50-koppige jury van creatives en strategen zijn geteld en door de juryvoorzitter gecontroleerd. De 6 merken die op 14 april in de halve finale gaan pitchen voor een plek in de finale zijn: Dille & Kamille, Fairphone, Fairf, Joolz, MUD Jeans en Naïf. De finale zal dit jaar (hopelijk live) gaan plaatsvinden op 13 oktober 2021.

De zes genomineerde merken (in alfabetische volgorde):

Dille & Kamille

De november-nominatie was voor Dille & Kamille. Dit bedrijf werd in 1974 opgericht door Freek Kamerling als reactie op de toenemende invloed van de wegwerpmaatschappij. De vorig jaar overleden Kamerling had een vooruitziende blik met zijn filosofie van natuurlijk en eenvoud. Het concept van het merk is nu relevanter dan ooit. Ook heel bijzonder; een groot deel van het originele assortiment is 46 jaar later nog steeds te koop in de winkel.

Fairphone

De december-nominatie bij Coolest Dutch Brands 2020 was Fairphone. Dit merk wil laten zien dat de wereld verbeteren, echt de moeite waard is. Het duurzame smartphone merk is een echte challenger. Met de modulaire smartphone wil het merk laten zien dat een smartphone mooi, duurzaam, ethisch verantwoord èn van goede kwaliteit kan zijn. Die boodschap slaat aan en dat verdiende een nominatie voor Coolest Dutch Brands 2020.

Fairf