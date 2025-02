Vijf ondernemers hebben in de Fair Future Challenge van Stichting DOEN een geldprijs van 100.000 euro gewonnen. Het gaat om: Cooloo uit Wanssum, Goodoo uit Amsterdam, Jafix.com uit Breda, Monkeys By The Sea uit Bergen op Zoom en The Lekker Company uit Utrecht. Uit maar liefst 758 inzendingen werd hun duurzame product of dienst door de jury geprezen en als winnaar uitgeroepen.

Tijdens de Product Fair op het kantoor van Stichting DOEN en de Postcode Loterij presenteerden vandaag 20 uiteenlopende finalisten hun producten en diensten aan een waardevol publiek van onder meer investeerders, inkopers en pers. Aan het eind van de fair kwam de Fair Future Challenge tot de ontknoping en werden de vijf geldprijzen van 100.000 euro uitgereikt.

Idriss Nor, directeur Participaties van Stichting DOEN licht toe: “Alle 20 finalisten hebben mij verrast met hun producten en diensten. Hoe verschillend ook, zij maken allen een positieve impact op mens en milieu. Daarmee zijn zij voor consumenten de betere keuze. Hopelijk heeft de Fair Future Challenge de 20 finalisten in de schijnwerpers gezet en gaan zij op de consumentenmarkt het verschil maken. De vijf winnaars feliciteer ik van harte met hun geldprijs van 100.000 euro.”

100.000 euro om duurzame en sociale impact te maken

De jury heeft alle 20 finalisten beoordeeld en gekeken naar de potentie van de producten en diensten op de consumentenmarkt. Uiteindelijk kwamen zij tot deze vijf winnaars:

Cooloo – Ricco Fiorito (circulair commercieel directeur) – Wanssum

Cooloo ontwikkelt circulaire meubels en interieurprojecten met restmaterialen zoals leer, kurk en jeans. Met hun Endless Life® technologie maken ze hergebruik en renovatie eenvoudig voor meubels, wanden en vloeren.

Goodoo – Roderick Verplanken (CEO) – Amsterdam

Romig, fruitig en volledig plantaardig. Goodoo bewijst dat ijs ook duurzaam kan zijn. Zonder toegevoegde suikers, maar met verrassende smaken en ingrediënten zoals cashewnoten en banaan. Een bewuste keuze voor de toekomst, zonder concessies aan smaak.

Jafix.com – Sieds Wijnja (directeur/eigenaar) – Breda

Repareren wordt toegankelijk en eenvoudig met Jafix. Of het nu gaat om een lekkende kraan, kapotte kleding of een fiets, dit platform helpt mensen zelf aan de slag te gaan met foto’s, video’s en stappenplannen. Lukt het niet? Dan staat chat-assistent Handige Harry klaar of wordt een reparateur gevonden.

Monkeys By The Sea – Thijs Wullems (head of the tribe) – Bergen op Zoom

Een duurzame toekomst begint in de oceaan. Monkeys By The Sea ontwikkelt plantaardige visvervangers zoals tonijnsalade, vissticks en garnalen. Ze gebruiken hiervoor duurzame ingrediënten zoals zeewater uit de Oosterschelde, oesterzwammen en micro-algen, zonder soja of palmolie.

The Lekker Company – Dewi van de Waeter (eigenaar) – Utrecht

The Lekker Company ontwikkelt eenvoudige, duurzame en bewuste huidverzorging zonder ingewikkelde etiketten of onnodige toevoegingen. Hun huidverzorging is 100% vegan en dierproefvrij, met ingrediënten zoals biologische kokosolie en koolzaadwas.

De 20 finalisten van de Fair Future Challenge, samen met Idriss Nor (directeur Participaties Stichting DOEN) en Daan Peters (managing director Postcode Loterij en VriendenLoterij). Fotocredits: Nathalie Hennis



Eerste editie Fair Future Challenge

Alles wat wij met elkaar consumeren heeft grote impact op mens en milieu. Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en de VriendenLoterij, wil ondernemers met een duurzaam en/of sociaal consumentenproduct of -dienst een steuntje in de rug geven. Daarom organiseerde Stichting DOEN de Fair Future Challenge. Deze nieuwe challenge is bedoeld om Nederlandse startups en scale-ups een boost te geven en hen te helpen het verschil te maken op de consumentenmarkt.

Foto bovenaan: De vijf winnende ondernemingen van de Fair Future Challenge – v.l.n.r. Cooloo, Monkeys By The Sea, Goodoo, Jafix.com en The Lekker Company. Fotocredits: Nathalie Hennis