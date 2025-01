Maar liefst 758 ondernemers hebben eind 2024 hun ideeën ingezonden voor de Fair Future Challenge. Uit al deze inzendingen zijn nu 20 ondernemers gekozen die hun duurzame of sociale consumentenproduct of -dienst op 13 februari mogen presenteren op de Product Fair bij Stichting DOEN in Amsterdam. De fair wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking waarbij vijf ondernemers een geldprijs van 100.000 euro winnen.

Idriss Nor, directeur van Stichting DOEN licht toe: “Het is de eerste keer dat we de Fair Future Challenge organiseren. Het grote aantal aanmeldingen heeft ons aangenaam verrast. Dit geeft hoop omdat zoveel mensen ideeën hebben om de wereld een stukje mooier te maken. De 758 aanmeldingen terugbrengen naar 20 finalisten, was geen gemakkelijke opgave met zoveel kwalitatief goede inzendingen, maar we zijn eruit gekomen. Ik kijk verheug me op de Product Fair op 13 februari om daar alle finalisten te ontmoeten en hun producten en diensten te zien.”

Deze ondernemers staan in de finale



De volgende 20 ondernemers staan met hun duurzame en/of sociale product of dienst in de finale:

BFF Honey – Wouter Hasekamp (eigenaar) – Schoonrewoerd

BFF Honey – Bees Feed Families – van Bijenbaas helpt niet alleen bijen en biodiversiteit, maar ook imkers en hun familie in landen als Oekraïne.

Boonzaak – Sebastiaan van Lunteren (oprichter) – Culemborg

Boonzaak brengt biodiversiteit op het bord en laat je proeven hoe lekker lokale bonen zijn. Te beginnen met tempeh van bedreigde boonsoorten.

CIRCULR. – Floris Verheij (product & partnerships manager en co-founder) – Weesp

CIRCULR. is het sportlabel met een aanstekelijk doel: de sportwereld 100% circulair maken. Oude sportmaterialen en -kleding worden ingezameld en gebruikt als grondstoffen voor nieuwe.

Cooloo – Ricco Fiorito (circulair commercieel directeur) – Wanssum

Cooloo maakt en renoveert meubels, vloeren en interieurs op basis van recyclede materialen zoals leer, kurk, jeans en beton middels hun gepatenteerde Endless Life® technologie.

Floral Nectar for Honeys – Hèlen Sturm (co-founder) – Strijen

Floral Nectar for Honeys is dé vegan honingopvolger, een diep gouden brouwsel gemaakt van onbespoten appels, peren, bietsuiker en seizoensgebonden bloemen en kruiden.

Food for Skin – Angela Ursem (co-founder & CEO) – Amsterdam

Food for Skin biedt een kwalitatieve skincare routine voor iedereen, met slechts 3 producten. Minimale impact op de aarde, maximale resultaten voor de huid. It’s all good!

Goodoo – Roderick Verplanken (CEO) – Amsterdam

Het ijs van de toekomst: Goodoo brengt 100% plantaardig ijs dat positieve impact maakt op mens, dier en planeet.

Jafix.com – Sieds Wijnja (directeur/eigenaar) – Breda

Jafix is hét online reparatieplatform: we verbinden consumenten, reparateurs en retailers met reparatieadvies, -handleidingen of daadwerkelijke reparaties. We maken repareren eenvoudiger en toegankelijker voor iedereen.

La La Fete – Marieke Veenstra (owner) – Den Hoorn

La La Fete biedt dé duurzame oplossing voor single use inpakpapier. Verpak slimmer, sneller, bewuster en mooier met La La Fete.

Mayoneur – Geert Kranendonk (co-founder) – Amsterdam

Mayoneur, de innovatieve startup die bekend staat om zijn verrassende en spannende smaken mayo. Mayo maar dan net even anders.

MENDED – Daan Maasson (oprichter / algemeen directeur) – Utrecht

MENDED, het reparatieplatform voor kledingmerken en retailers in Europa, transformeert reparaties tot een strategisch middel voor conversie en klantloyaliteit.

Monkeys by the Sea – Thijs Wullems (head of the tribe) – Bergen op Zoom

Monkeys by the Sea; een door de oceaan geïnspireerde startup die met nieuwsgierigheid, fun en duurzaamheid, de wereld leert genieten van heerlijke alternatieven voor vis.

No Waste Army – Stijn Markusse (mede-oprichter) – Breda

No Waste Army redt afgekeurde groenten en fruit van boeren, vaak afgewezen door supermarkten om hun uiterlijk. Ons doel: voedselverspilling stoppen en de voedselketen veranderen.

NoWa – Josette de Vroeg (oprichter) – Amsterdam

NoWa – No Waste – maakt sieraden van goud en zilver, rechtstreeks gewonnen uit oude telefoons. We zamelen afvaltelefoons in en maken er iets moois van.

Reflower – Ellyne Bierman (founder) – Amsterdam

Reflower is het abonnement op kunstbloemen. Het is een circulair initiatief waarbij particulieren en bedrijven blijvende bloemen lenen uit de duurzame bloemenbieb. Reduce. Re-use. Reflower.

RETULP – Richard Gabriel (oprichter/eigenaar) – Apeldoorn

Retulp Mission Indisposable: single use plastic voorkomen door handige herbruikbare bekers en foodcontainers aan te bieden die je met plezier levenslang gebruikt.

Roze Bunker – Jeroen Groot (eigenaar) – Culemborg

De fruitslagers van Roze Bunker maken frisdrank als oplossing. Elke fles tackelt problemen, bijvoorbeeld door circulair te produceren – in korte ketens – en biodiversiteit te zaaien.

The Lekker Company – Dewi van de Waeter (eigenaar) – Utrecht

The Lekker Company is met hun 100% natuurlijke deodorant een positieve veranderaar in de verzorgingsindustrie.

Ubed – Wouter Simons (co-founder) – Amsterdam

Ubed maakt matrassen zonder schuim, maar mét 3D polyester. Zo slaap je altijd met een bewezen, optimale temperatuur. Op een super hygiënisch matras dat ontworpen is om langer mee te gaan.

Witlof Skincare – Caroline van Eeuwijk (owner/co-founder) – Amsterdam

Witlof Skincare is 100% natuurlijke, vegan en microplasticvrije huidverzorging voor een gezonde en stralende huid. Met liefde voor je huid en de natuur.

Waardevol netwerk en uitreiking 5 x 100.000 euro



Op 13 februari vindt de Product Fair plaats op het kantoor van Stichting DOEN en de Postcode Loterij in Amsterdam. Hier ontmoeten de twintig finalisten een exclusieve groep genodigden die interessant kunnen zijn voor hun netwerk. De afsluiting van de Product Fair is de prijsuitreiking. De jury maakt dan bekend welke vijf finalisten als winnaar worden uitgeroepen en 100.000 euro winnen.

De jury bestaat uit: Rabia Alizadah (medeoprichter Stichting Sarban de Toekomst), Niko Koffeman (co-founder de Vegetarische Slager en Those Vegan Cowboys), Daan Peters (managing director Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij), Bas Verheijen (chief customer officer HEMA), Ankie van Wersch (directeur-bestuurder MVO Nederland) en Virginia Yanquilevich (CEO Dopper).

Eerste editie Fair Future Challenge



Alles wat wij met elkaar consumeren heeft grote impact op mens en milieu. Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en de VriendenLoterij, wil ondernemers met een duurzaam en/of sociaal consumentenproduct of -dienst een steuntje in de rug te geven. Daarom organiseert Stichting DOEN de Fair Future Challenge. Deze nieuwe challenge is bedoeld om Nederlandse startups en scale-ups een boost te geven en hen te helpen het verschil te maken op de consumentenmarkt.

Stichting DOEN ondersteunde eerder impact gedreven ondernemers door middel van een wedstrijd. Zo was de organisatie jarenlang betrokken bij de Postcode Lottery Green Challenge, een van de grootste internationale wedstrijden voor groene ondernemersplannen. Ook organiseerde Stichting DOEN in 2022 de DOEN Textielcall waar startende circulaire textielondernemers aan konden meedoen om hun consumentenmerk verder te ontwikkelen.

Alle informatie over de Fair Future Challenge is te vinden op www.fairfuturechallenge.nl.