Deloitte lanceert klimaatleerprogramma om alle 330.000 werknemers in staat te stellen actie te ondernemen

Deloitte heeft een nieuw klimaatleerprogramma voor alle 330.000 medewerkers wereldwijd uitgerold. Vandaag is de uitnodiging naar de bijna 7.000 medewerkers van Deloitte Nederland verstuurd. Het programma is de eerste in zijn soort onder grote wereldwijde organisaties en heeft tot de werknemers te informeren, uit te dagen en te inspireren om meer te weten te komen over de gevolgen van klimaatverandering en hen in staat te stellen verantwoorde keuzes te maken. Thuis, op het werk en bij het adviseren van de klanten.

Het nieuwe leerprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.

“Door alle 330.000 medewerkers op te leiden en te inspireren, kunnen we collectieve actie stimuleren op de schaal die nodig is om de klimaatverandering aan te pakken.”

Het digitale leerprogramma bestaat uit een module met video’s en interactieve datavisualisaties en persoonlijke verhalen van Deloitters die delen hoe zij met succes actie ondernemen. Het wordt aangevuld met een dynamisch wereldwijd leerplatform met uitgebreide inhoud over het klimaat en hoe men kan bijdragen, zelf of met cliënten.