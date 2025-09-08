Defqon.1, het meerdaagse hardere stijlen festival van Q-dance, heeft samen met Remake Society een circulair traject opgezet waarbij 500 m² aan doeken van de iconische RED ‘mainstage’ is hergebruikt. Het materiaal werd verwerkt tot unieke tassen, die fans via de webshop van store.q-dance.com kunnen kopen. Elk tasje is 100% uniek en vormt een tastbare herinnering aan de afgelopen editie.

Het idee ontstond vanuit de wens om een duurzame bestemming te realiseren voor de mainstage-doeken, die jaarlijks speciaal worden ontworpen en een essentieel onderdeel vormen van de festivalbeleving. “We steken enorm veel tijd en creativiteit in het decor van het festival. Omdat de doeken elk jaar uniek zijn, wilden we er ditmaal voor zorgen dat ze niet verloren zouden gaan maar opnieuw waarde kregen,” aldus Maartje Mulder, Lead Merchandise bij Defqon.1.

In de zoektocht naar een partner kwam Defqon.1 uit bij Remake Society, een Rotterdams confectieatelier dat circulaire productie combineert met sociale werkgelegenheid. Samen werd het ontwerp voor de zogenoemde Crossbody Bag ontwikkeld. Het product sloeg direct aan: binnen een dag na lancering was al meer dan de helft van de collectie verkocht.

Esther Smit, oprichter van Remake Society: “Met een team van o.a. talentvolle en professionele makers werken we dagelijks voor opdrachtgevers die restmaterialen willen hergebruiken. Het enorme kunstzinnige festivaldoek is een drager van herinneringen. Door er hippe tassen van te maken, krijgt iedere bezoeker de kans een stukje mainstage en daarmee een herinnering te dragen. Tegelijkertijd laten we zien dat hergebruik en design heel goed samen kunnen gaan en dat circulaire productie mensen kan verbinden, talenten kan laten ontplooien én werk kan creëren.”

De samenwerking sluit aan bij de bredere duurzaamheidsaanpak van Defqon.1, waarin het minimaliseren van de ecologische footprint centraal staat. “Eerder hebben we al shopperbags laten maken van achtergelaten tenten op ons festivalterrein. Door voor elke editie opnieuw na te denken over de bestemming van materialen, zoeken we actief naar circulaire oplossingen. Remake Society is een geweldige partner die ons helpt om deze doelstellingen te realiseren,” aldus Mulder.