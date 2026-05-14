In plaats van een kast gevuld met tassen die je 49 weken per jaar niet gebruikt, biedt Bagbuddy een duurzamer alternatief: huur eenvoudig de tas die past bij jouw trip. Van fietskoffers en surf- of skitassen tot reisbuggies en backpacks. Om het aanbod tassen verder uit te breiden, een fysieke winkel te openen en het huurproces landelijk te vereenvoudigen, is Bagbuddy een crowdfunding gestart via CrowdAboutNow. De crowdfunding zit nu ruim over de helft van het minimale bedrag van €165.000 en is nog drie weken open voor investeringen.

Waarom nu het goede moment is

Oprichter Joost Verkuijlen ziet duidelijke tekenen dat de timing voor Bagbuddy niet beter had kunnen zijn: “We bezitten steeds minder; denk aan Netflix voor films, Spotify voor muziek en Swapfiets voor je fiets. We wonen bovendien steeds kleiner door de hoge woningprijzen, dus opslag is een probleem. Daarnaast reizen we diverser en hebben we toegang tot de hele wereld: van wintersport tot strandvakanties, van backpacken door Zuid-Amerika tot shoppen in Japan. En tot slot willen we iets duurzamer leven. Bagbuddy is het antwoord op al deze trends.”

Grote ambitie voor 2030

“In 2030 is Bagbuddy wat Swapfiets is voor fietsen: iedereen kent het, iedereen snapt het en niemand begrijpt meer waarom je vroeger een tas kocht die 49 weken per jaar stof vangt.” De ambitie van oprichters Jim Cohen en Joost Verkuijlen is groot. Jim licht toe: “We hebben zoveel vertrouwen in ons concept dat we hebben besloten er volledig voor te gaan. We hebben allebei onze baan opgezegd om samen met onze investeerders Bagbuddy groot te maken.”

Van startup naar schaalvergroting

Sinds 2023 bouwen Jim en Joost aan Bagbuddy. In die tijd deden zij waardevolle ondernemerservaring op en gingen al meer dan 1.400 ‘buddies’ met een Bagbuddy-tas op reis. “Onze reviews zijn goed en klanten zijn tevreden,” vertelt Jim. “De basis staat. Daarmee is dit voor ons het juiste moment om te groeien.”

Elke reis vraagt om een passende tas, van fietskoffers en surf- of skitassen tot reisbuggies en backpacks. “We willen ons aanbod daarom verder verbreden,” zegt Joost. “Maar dat niet alleen. We willen ook een fysieke winkel openen, omdat we merken dat klanten behoefte hebben om tassen te zien, voelen en passen. Zo halen we ook de feedback op om verder te verbeteren. Daarnaast willen we het netwerk van pick-up lockers landelijk uitbreiden, zodat huren net zo makkelijk wordt als een kop koffie halen. En ook ons abonnementsmodel Buddy+ is daarin onmisbaar, voor nog meer gemak.”

Crowdfunding moet groei en community versnellen

Om deze plannen te realiseren, willen de oprichters minimaal €165.000 ophalen, momenteel zitten ze op 59% van dit bedrag. Iedereen die gelooft dat reizen een nieuwe standaard verdient – slimmer, praktischer en duurzamer – kan investeren vanaf €500, tegen een rente van 5% per jaar. Daarnaast hopen Jim en Joost dat investeerders niet alleen financieel bijdragen, maar ook actief willen meedenken. Zo worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan strategische sessies en panels.

Ook CrowdAboutNow-oprichter Mark Laagewaard spreekt zijn waardering uit: “Het is mooi om te zien hoe Jim en Joost hun eigen frustratie – tassen die jarenlang ongebruikt in de weg staan – hebben omgezet in een sterk en duurzaam concept. Ons platform is daarbij niet alleen een middel om financiering op te halen, maar ook om een betrokken community op te bouwen. Iets dat net zo waardevol is.”

