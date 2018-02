Defensie moet duurzamer vindt D66

Militaire missies, vastgoed én de inkoop van Defensie kan en moet stukken duurzamer. D66-Kamerlid Salima Belhaj dient daar een initiatiefnota voor in. Concreet wil Belhaj dat verduurzaming wordt opgenomen in het primaire proces bij Defensie, zowel bij missies als in de organisatie. Belhaj wil dat haar voorstellen voor meer duurzaamheid worden meegenomen in de Defensienota, waar de minister dit voorjaar mee komt.

Belhaj: “Wat kan duurzaam worden geregeld op een manier waardoor de veiligheid niet in het geding komt? Die vraag wordt nu niet gesteld. Kansen die verduurzaming biedt voor veiligheid en voor de operationele slagklacht worden daardoor genegeerd. Terwijl er een wereld te winnen is. Van het hergebruik van het douchewater op compounds tot zelf energie opwekken met zonnepanelen op het dak van kazernes.”

Zelfvoorzienende compounds met zonnepanelen

Een van de belangrijkste voorstellen van Belhaj is om bij missies ook rekening te houden met de energierisico’s én vooral de energiekansen. Belhaj: “Het duurt nog wel even voordat een tank op zonne-energie kan rijden, maar de meeste kosten bij een missie zitten nu in het koelen van de airco op een compound. Als we die airco koelen met zonnepanelen op het dak kost dit veel minder geld, is dat beter voor het klimaat én voor de veiligheid.” Hoe minder fossiele energie nodig is op een missie, hoe veiliger die missie wordt. In Nederland kan je bij een lege tank eenvoudig naar een tankstation rijden en de auto vullen met brandstof. Voordat een soldaat op missie dit kan doen, gaat er een groot en kostbaar proces aan vooraf. De brandstof moet bijvoorbeeld van een haven naar een legerbasis vervoerd worden. Onderweg zijn tal van risic’s, waaronder aanvallen van vijandige groepen. Hierdoor is het noodzakelijk brandstof transporten te beschermen. “Dit zet levens op het spel en het kost capaciteit die op andere plekken ook hard nodig is,” aldus Belhaj.

Benut kazernes en betrek leveranciers

Ook wil Belhaj grote defensieterreinen en kazernes in Nederland benutten voor het opwekken van duurzame energie. Bij elke kazerne is standaard een stuk grond gereserveerd uit veiligheidsoverwegingen. Dit gaat om ruim 340.000 m2 grond. Belhaj: “Kijk welke stukken grond en daken benut kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie.” Daarnaast verzoekt Belhaj de minister te streven naar 100% duurzame inkoop bij Defensie. Belhaj: “Voor de militaire uitrusting wordt al gerecycled materiaal gebruikt. Trek dit breder en maak recyclen standaard. Neem duurzaamheid bijvoorbeeld als eis op in de aanbestedingsprocedure. Zo kan Defensie als innovatiemotor werken voor leveranciers.”

