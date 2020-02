Deelplatform Parksharing kent veelbelovende pilot op bedrijvenparken in Tilburg en Waalwijk

In 2019 werd Parksharing al breed uitgerold op bedrijventerreinen in Tilburg en Waalwijk. Het deelplatform stelt ondernemers in staat om lokaal ongebruikte bedrijfsmiddelen, materialen, afvalstromen, diensten en faciliteiten te delen, verhuren en verkopen aan andere ondernemers op het bedrijventerrein of daarbuiten. De teller staat nu op 1400 deelnemers, die het afgelopen jaar tal van matches maakten en een gemiddelde waarde van 2.685 euro per gebruiker realiseerden. De potentie van het platform ligt nog hoger, namelijk op 14.675 euro per gebruiker, zo berekende de ParkSharingScan.

Samenwerken met de buren, goedkoper en minder afval

“Waarom zou je een verre vriend zoeken, als je goede buren hebt?”, vindt Joost van Roosmalen van Boefkik Creative Food Studio. Verschillende buurbedrijven maakten afgelopen jaar via Parksharing gebruik van hun studio om een snelle productfoto te maken en het bedrijf heeft er zelfs nieuwe klanten aan overgehouden.

Het spreekwoordelijke mes snijdt dus aan twee kanten én het kan ook nog eens zorgen voor minder reststoffen en afval bij bedrijven. Immers, wat voor het ene bedrijf afval is, is voor een ander bedrijf misschien wel grondstof. Ook dat kunnen ondernemers zichtbaar maken en delen via Parksharing.

Matches

Hoewel nog niet alle bedrijven actief gebruik maken van het platform, werden tijdens de pilot al 59 matches gemaakt tussen ondernemers uit Tilburg en Waalwijk. Niet alle matches en deals worden via Parksharing afgehandeld, dus het daadwerkelijke aantal ligt mogelijk veel hoger.

Zo maken verschillende bedrijven regelmatig gebruik van de parkeerplaatsen bij Fuji: “Al één dag nadat het gepost werd, waren de eerste bedrijven geïnteresseerd om er gebruik van te maken. De plekken zijn met regelmaat bezet door bedrijven uit de buurt”, aldus Jos van Dommelen, Fujifilm.

Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt gedeeld via Parksharing: stickerrollen, kapstokken, aluminium, vergader- en opslagruimte, elektrische fietsen, parkeerplaatsen, restwarmte, pallets en zand. Mede dankzij een offline werksessie, georganiseerd op Kraaiven en Vossenberg in samenwerking met Symbioses4Growth, staan er nu meer dan 100 nieuwe items vraag en aanbod van ondernemers. In 2020 is het plan om meerdere sessies in de regio te organiseren om de uitwisseling van middelen en materialen, en de matches op bedrijvenparken te stimuleren.

Potentie voor de toekomst

Steeds meer bedrijven tonen interesse en melden zich aan om via Parksharing aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit is ook nodig, want hoe meer deelnemers, hoe meer vraag en aanbod, hoe groter de kans op matches.

Dat het platform potentie heeft staat buiten kijf. Zo toont ook de ParkSharingScan aan. Deze scan werd ingevuld door 276 ondernemers en berekende een potentiële waarde van: €3.6 miljoen omzet, €450.000 besparing, 1.700 ton CO 2 besparing en 5 miljoen KwH energiebesparing, als deze ondernemers daadwerkelijk aan de slag gaan met delen via Parksharing.

De deeleconomie is inmiddels niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Een duurzame en bewuste oplossing die ook bij bedrijven steeds meer voet aan de grond krijgt. Parksharing creëert een praktisch platform waar ondernemers elkaar kunnen vinden en met elkaar aan de slag kunnen om de deeleconomie handen en voeten te geven. “Parkmanagement is hierbij de verbindende en vertrouwde factor die zorgt dat het delen een stuk laagdrempeliger wordt”, aldus Christel Tax, Parkmanager in Tilburg.