Decathlon werd onlangs door Association Française de Normalisation (AFNOR) gecertificeerd voor haar ecodesign-benadering. Met een score van 713 op 1000 heeft Decathlon de “Exemplary” certificering van het AFAQ-label behaald, wat het hoogste niveau van labelling is.

Er zijn vijf hoofdcriteria voor de AFAQ ecodesign-benadering: bedrijfsstrategie, vaardigheden en technieken voor ecodesign, operationele implementatie van ecodesign, interne en externe communicatie en meten en verbeteren.

Ecodesign-benadering bij Decathlon

Bij het ontwerpen van sportproducten houdt Decathlon rekening met de impact op het milieu gedurende de volledige levenscyclus van het product. Deze manier van ecodesign wil het Franse sportmerk op constante basis verbeteren. Het onlangs ontvangen AFAQ-label biedt Decathlon een manier om haar prestaties nog beter te meten en vooruitgang te boeken. Tegelijkertijd getuigt de certificering van de inzet en expertise van de Decathlon-medewerkers die zich inzetten om de milieu-impact van Decathlon te verminderen.

De ecodesign-benadering maakt deel uit van Decathlon’s doelstelling om Net-Zero te bereiken tegen 2050: een vermindering van 90% van de uitstoot van broeikasgassen en een neutralisering van de resterende emissies, ten opzichte van 2021.

Meer informatie over Decathlon’s ecodesign-benadering vind je hier.

Association Française de Normalization (AFNOR)

De Association Française de Normalization (AFNOR) ontwerpt en implementeert oplossingen op basis van vrijwillige normen over de hele wereld. De AFNOR Group dient het algemeen belang met haar standaardisatieactiviteiten en levert diensten in concurrerende sectoren, evenals inlichting, beoordeling en certificering. AFNOR Certification levert certificerings- en beoordelingsdiensten en engineering voor producten, systemen, diensten en competenties, en geeft de AFAQ- en NF-keurmerken en het Europese Ecolabel uit. AFNOR is namens Frankrijk lid van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).