Decathlon lanceert op 21 november BuyBack: een inruilservice voor sportproducten, gebruikt of ongebruikt. Decathlon klanten kunnen deze inruilen voor een Decathlon cadeaubon bij 20 Decathlon winkels in Nederland. Voor deze gelegenheid verandert Decathlon haar naam tijdelijk in nolhtaceD: het aankoopproces wordt omgedraaid, waarbij Decathlon klant van haar eigen klanten wordt. Vervolgens worden deze producten verkocht als Tweede Kans-product. Het doel? Zoveel mogelijk sportproducten hergebruiken om zo de levensduur te verlengen en daarmee Decathlon’s impact op het milieu proberen te verminderen.

Wat houdt BuyBack precies in?

Door middel van BuyBack kunnen consumenten gebruikte of ongebruikte Decathlon sportproducten, in uitstekende of goede staat, inruilen bij 20 Decathlon winkels in Nederland. Decathlon herstelt de ontvangen producten indien nodig en verkoopt het vervolgens als Tweede Kans-product, inclusief 1 jaar garantie. Klanten die de sportproducten inleveren, ontvangen een Decathlon cadeaubon van een door Decathlon bepaalde waarde.

Meer informatie over BuyBack is te lezen op de website van Decathlon. Hier zijn onder andere het precieze overnameproces en de voorwaarden te vinden. Ook hebben klanten op deze pagina de optie om alvast een schatting te krijgen van de mogelijke waarde van de cadeaubon.

Waarom is BuyBack belangrijk?

Het doel van BuyBack is om zoveel mogelijk sportproducten te hergebruiken om zo de levensduur te verlengen daarmee Decathlon’s impact op het milieu proberen te verminderen. Het kan voorkomen dat sportproducten niet meer gebruikt worden, bijvoorbeeld omdat de huidige eigenaar is overgestapt naar een andere sport, niet meer thuis fitnesst of dat een kind zijn of haar kinderfiets is ontgroeid. Dankzij BuyBack gaan deze producten niet langer verloren, wat bijdraagt aan Decathlon’s missie om het plezier en de voordelen van sport op een duurzame

wijze toegankelijk te maken voor iedereen.

“Sinds 2000 maakt Decathlon in Nederland sport toegankelijk door laagdrempelig sportproducten aan te bieden. Hierdoor hebben we als bedrijf echter een impact op diezelfde omgeving waarin we zo graag sporten. Een meer circulair model zoals BuyBack is dringend nodig om het tij te keren. Naast BuyBack werken we aan andere manieren waarop we sport toegankelijk kunnen maken zonder dat we daarbij uitsluitend nieuwe spullen moeten produceren. Dit met als doel dat ook de generaties na ons nog kunnen genieten van sport,“ aldus Naut Verkijk, Projectmanager BuyBack.

Daarnaast hebben consumenten met minder koopkracht dankzij BuyBack ook een kans om sportproducten te kopen, voor een lagere prijs. Dit is belangrijk, aangezien uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Indiville is gebleken dat 30% van de Belgische consumenten de aankoop van nieuwe sportproducten uitstelt door de

gestegen vaste lasten.

Decathlon klanten weten de Tweede Kans-producten al goed te vinden. Sinds de lancering van het project ruim een jaar geleden, zijn er al circa 7000 Tweede Kans-producten verkocht. Het kopen van tweedehands producten wordt steeds populairder en door middel van het BuyBack project kan Decathlon het aanbod aan Tweede Kans-producten uitbreiden en hiermee aan de toenemende vraag voldoen.

De BuyBack Friday-Campagne

Met de “BuyBack Friday-campagne”, van 21 tot 28 november, wil Decathlon zoveel mogelijk consumentenovertuigen om oude sportproducten af te stoffen en een tweede leven te geven. Hiermee doet het sportmerk nietmee aan de “koopgekte” die er deze week heerst: ze bieden juist een tegengeluid op de focus op massaconsumptie die tijdens deze periode gebruikelijk is. De beste deal heb je namelijk al in huis.

Ook na deze periode zal het BuyBack project worden voortgezet. Tijdens de campagne wil Decathlon steeds meer inzicht krijgen in de behoeften van de klant. Daarnaast hoopt het sportmerk dat de campagne een kick start zal opleveren van de BuyBack service en dus het aantal producten dat wordt ingeleverd. Dit met als doel om het proces steeds meer te optimaliseren en in de toekomst steeds meer producten terug te kunnen nemen.