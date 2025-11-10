Decathlon zet een nieuwe, concrete stap in haar circulaire missie door in samenwerking met Byewaste een uniek assortiment van pre-loved sport- en fietskleding te introduceren in geselecteerde Nederlandse winkels. Met dit initiatief, waarbij kleding ingezameld bij consumenten een tweede leven krijgt, verbreedt de sportretailer haar ‘Second Life’-aanbod met duurzame en betaalbare kledingopties.

De textielindustrie is verantwoordelijk voor een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Veel sportkleding belandt bij het afval, terwijl deze vaak nog in uitstekende staat verkeert. Om deze verspilling tegen te gaan en de levensduur van sportartikelen te maximaliseren, lanceert Decathlon een pilot met de verkoop van tweedehands sportkleding van Byewaste. Dit initiatief biedt klanten een duurzaam en betaalbaar alternatief, zonder daarvoor in te leveren op kwaliteit.

Voor dit project werkt Decathlon samen met Byewaste, een lokale circulaire onderneming die kleding en andere spullen inzamelt aan huis om ze vervolgens een tweede leven te geven. Decathlon heeft uit dit aanbod zorgvuldig fitwear en sportswear gefilterd die nog in goede staat zijn. Deze items worden vervolgens gecontroleerd en krijgen een plek in het ‘Second Life’ assortiment van Decathlon. Klanten vinden hier een zorgvuldig samengesteld aanbod van pre-loved kleding, met de vertrouwde garantie- en retourvoorwaarden.

Byewaste als lokale partner voor vergrote impact

De samenwerking met Byewaste sluit naadloos aan bij de behoefte van Decathlon om de keten van gebruikte sportartikelen verder te sluiten.

“Wij zijn verheugd om de krachten te bundelen met Decathlon,” aldus Florent Maccario, Circularity Manager van Byewaste. “Onze missie is om hergebruik zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten. Door samen te werken met Decathlon, geven we direct een tweede leven aan de ingezamelde sportkleding en bereiken we een enorme groep sporters. Dit is een gamechanger voor de adoptie van tweedehands sportkleding.”

Circulaire economie versterken door samen te werken

“Met elke sportuitrusting die we een tweede leven geven, dragen wij bij aan het normaliseren van hergebruik”, zegt Laurens Nolet, Circular Leader bij Decathlon Nederland. “Deze samenwerking met Byewaste stelt ons in staat om ons ‘Second Life’-aanbod in onze winkels verder te verbreden met tweedehands sport-, outdoor en winterkleding. Naast het aanbieden van producten met een goede kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs, vormt dit een volgende stap in het bouwen aan een schaalbaar circulair ecosyteem, met partners zoals Byewaste.”

Pilot met doel tot opschalen

De introductie van pre-loved sportkleding start als een test in vijf strategisch gekozen winkels: Amsterdam and Den Haag. De inzichten die hier worden opgedaan, zullen bepalend zijn voor een eventuele landelijke uitrol en de verbreding van het tweedehands kledingassortiment.

“Vanuit mijn jarenlange ervaring in de retail weet ik dat een dienst pas echt impact maakt als de klant het omarmt. Duurzaamheid moet geen niche zijn, maar de norm.”, aldus Mathilde Dumas, Buyback en Second life Leader van Decathlon Nederland. “Met de introductie van deze pre-loved kleding via Byewaste maken we de circulaire optie direct zichtbaar en betaalbaar op onze winkelvloer. We testen nu heel praktisch de operationele keten, van inzameling tot kassabon, om te bewijzen dat circulariteit commercieel haalbaar is op grote schaal. Dit is de toekomst van de sportretail en wij zetten de eerste, cruciale stappen in de rekken.”

Het pre-loved fitwear en sportswear assortiment is vanaf november 2025 te vinden in de deelnemende winkels.

Circulaire business

Decathlon heeft als wereldwijde missie “move people through the wonders of sport”. Hierbij biedt het Franse sportmerk een breed en toegankelijk assortiment aan sportartikelen. Decathlon is zich als wereldwijde producent bewust van zijn ecologische impact en is daarom op verschillende vlakken actief om die impact te verlagen. Naast strategische keuzes op beleid en productniveau, investeert het bedrijf ook in verschillende circulaire programma’s om de levensduur van producten te verlengen. Dat is nodig om uitstoot van nieuwe productie en afval terug te dringen.

Zo biedt het sportmerk reparatiediensten en -onderdelen aan en heeft een Buyback-programma waarbij gebruikte producten teruggebracht kunnen worden in ruil voor een Decathlon giftcard. Deze producten worden samen met onder andere retouren weer verkocht als “Second life”-product. Een opkomende dienst is het kinderfietsabonnement waar klanten op maandelijkse basis een fee betalen en de gehuurde fiets steeds kunnen inwisselen voor een groter of ander model.