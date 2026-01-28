Eneco en Whspr zijn een samenwerking gestart om een nieuwe stille warmtepomp te introduceren. Het lage geluidsniveau maakt de warmtepomp beter toepasbaar in woonwijken waar huizen dichter op elkaar staan, zoals bijvoorbeeld rijwoningen. De stille warmtepomp kan eenvoudig in een hoek van de tuin worden geplaatst zonder geluidshinder voor de buren. Deze winter voeren de bedrijven samen een pilot uit om de technologie te testen als nieuwe, breed inzetbare verwarmingsoplossing.

Standaard warmtepompen hebben doorgaans een buitenunit die een voortdurend aanwezig monotoon geluid maakt. Dit is zo luid dat de landelijke bouwregelgeving bepaalt dat de unit enkele meters van de erfgrens geplaatst moet worden. Vooral bij rijwoningen is dit vaak in het midden van de gevel, terwijl de meeste bewoners de warmtepomp juist liever uit het zicht willen hebben. De stille warmtepomp van Whspr kan op slechts 30 cm van de erfgrens worden geplaatst. Eneco en Whspr hebben nu zo’n 20 installaties bij woningen geplaatst om het geluidsniveau van de warmtepomp in de praktijk te testen, zonder concessies te doen aan het warmtecomfort dat bewoners dagelijks ervaren.

De proef gaat inzicht geven in zowel het installatiegemak, als in de prestaties van het systeem in de praktijk. Met de opgedane kennis kan de warmtepomp verder worden geoptimaliseerd, met als doel deze aan het einde van de zomer breed beschikbaar te maken.

Praktijktest in diverse woonsituaties

Voor de pilotperiode zijn warmtepompen geïnstalleerd bij woningen zowel op standaardlocaties als op meer complexere plekken, zoals op daken of bij schuurtjes aan het einde van de tuin. Ook zijn een aantal warmtepompen bij huurwoningen geplaatst van woningcorporatie Wooncompagnie. Tot april wordt de werking van het systeem uitgebreid getest om daarna met de bevindingen de warmtepomp verder te optimaliseren.