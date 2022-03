Nadat Tony’s Chocolonely de afgelopen 4 jaar de leiding nam in de Sustainable Brand Index, wordt De Vegetarische Slager dit jaar door Nederlandse consumenten gezien als het meest duurzame merk. Tony’s Chocolonely staat vlak achter De Vegetarische Slager op de tweede plaats en Greenchoice eindigt op de derde plaats. Dit is het resultaat van de Sustainable Brand Index, die vandaag voor de zesde keer wordt gepresenteerd, waarin consumenten de meest duurzame merken in Nederland aanwijzen. Vorig jaar zat De Vegetarische Slager Tony’s al op de hielen, dit jaar kwam De Vegetarische Slager als overall winnaar uit de bus.

Top 10

Winnaars per sector

Wat verandert er in de consumentenwaardering in 2022?

Behalve dat er een nieuwe overall winnaar is en er veel verschuivingen zijn in de Foodbranche, zien we meer veranderingen dit jaar. Binnen de categorie ‘Beverages’ heeft Bar-le Duc de branchewinnaarspositie overgenomen van Spa. Binnen de branche ‘Travel & toerisme’ kreeg ANWB Reizen hogere duurzaamheidsscores dan Landal Greenparks, die in de afgelopen jaren de winnaar was.

De sterkste nieuwkomer op de lijst van dit jaar is ANWB Reizen. Ook Innocent Drinks en Auping zijn opvallende nieuwkomers in de Sustainable Brand Index 2022.

Onder de merken die de grootste winst in het onderzoek boekten, zijn vleesvervanger Valess (14% gestegen ten opzichte van 2021), aardappelmerk Aviko (9%) en CoolBest (eveneens 9%).

Vandebron en Eneco zijn juist ten opzichte van de hoge waarderingen van vorig jaar relatief sterk gedaald in hun scores, Vandebron (daling van 11% ten opzichte van 2021) en Eneco (daling van 9% ten opzichte van 2021).

Wat waardeert de Nederlander vooral in De Vegetarische Slager?

Consumenten waarderen de manier waarop De Vegetarische Slager het verhaal uitlegt over vlees en de uitdagingen die daarbij komen kijken, zegt Annemarije Tillema, Country Director van de Sustainable Brand Index in Nederland. Door de ernst van de klimaatimpact van vleesconsumptie in evenwicht te brengen met humor en smakelijke producten, slaagt De Vegetarische Slager erin een breed publiek aan te trekken en te boeien, niet alleen old-school vegetariërs, aldus Tillema.

Hugo Verkuil, CEO van De Vegetarische Slager: “Sinds 2010 is het onze missie om het dier uit de voedselketen te halen en de grootste, meest impactvolle slager ter wereld te worden. Dat De Vegetarische Slager door de Nederlandse consument wordt erkend als het duurzaamste merk is een geweldige bekroning!

Duurzaamheid bij De Vegetarische Slager komt in vele vormen. Zo hebben we de afgelopen maanden nieuwe vegan producten aan ons slagersportfolio toegevoegd, zijn we overgestapt op gerecyclede verpakkingen en brachten we het eerste kookboek uit waarin plantaardig vleesch de sterspeler is. Daarnaast blijven we, samen met onze community, de urgentie die er is om de plantaardige voedselrevolutie te versnellen actief op de agenda van beleidsmakers zetten. Die revolutie is in gang gezet en zullen we ook dit jaar krachtig uitdragen. Samen met iedereen die zich kan vinden in waar De Vegetarische Slager voor staat: genieten, zonder iets te laten schieten. Want smaak staat centraal, in alles wat we doen,” aldus Verkuil.

Meer aandacht voor klimaat

Vorig jaar werd al duidelijk dat Corona ervoor heeft gezorgd dat Nederlanders nog meer interesse in duurzaamheidsthema’s hebben gekregen.

Consumenten zijn zich meer bewust geworden van wat ze in hun eigen gewoonten kunnen veranderen om duurzamer te leven, zo blijkt uit het onderzoek. Voor consumenten zijn voedselverspilling (66%), het beter scheiden van afval (60%) en energie besparen (56%) de belangrijkste onderwerpen in het dagelijks leven om zich duurzamer te gedragen.

De Sustainable Brand Index is het grootste onafhankelijke merkenonderzoek over duurzaamheid in Europa. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd. In het onderzoek van 2022 werden in een nationaal representatieve steekproef tussen december 2021 en februari 2022 11.000 Nederlandse consumenten ondervraagd in de leeftijd van 16-75 jaar. In totaal werden 202 merken in 17 sectoren beoordeeld op hun gepercipieerde prestaties ten aanzien van de 17 wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen.