Op 19 maart organiseerde Hoppenbrouwers samen met Tibo Energy, TNO vector, RaboResearch, CE Delft, en Intospace© het evenement ‘Energie voor de toekomst’, gericht op het slim aanpakken van netcongestie binnen de grenzen van het elektriciteitsnet. Dit initiatief, ingegeven door toenemende zorgen over de capaciteitslimieten van het net, trok experts en belanghebbenden uit uiteenlopende sectoren. Samen bespraken zij concrete, duurzame strategieën om deze dringende uitdaging het hoofd te bieden.

Hoppenbrouwers faciliteerde met het evenement belangrijke gesprekken tussen overheden, marktleiders, energieproducenten en netbeheerders om de betrouwbaarheid, transparantie en continuïteit van onze energievoorziening te versterken. Invloedrijke sprekers belichtten de urgentie van innovatie in slimme netwerken, energieflexibiliteit, decentralisatie van energieproductie en de vorming van effectief beleid.

Sanne de Boer, Senior specialist energietransitie bij RaboResearch: “Organisaties die geen nieuwe of extra transportcapaciteit kunnen krijgen, hebben een aantal opties om met deze situatie om te gaan”. In haar artikel legt ze uit hoe het kan dat er sprake is van netcongestie terwijl het elektriciteitsverbruik de afgelopen jaren niet is toegenomen. Ook licht ze toe wat netcongestie is en welke opties bedrijven hebben.

“Het is duidelijk dat we op een kruispunt staan in onze energietransitie,” zei Corné de Meijer, directeur gebouw gebonden installaties (GGI) van Hoppenbrouwers. “Dit event en het whitepaper: ‘Net niet? Net wel? zijn bedoeld om niet alleen de problemen te belichten, maar ook om te tonen dat er haalbare oplossingen bestaan. Samenwerking is hierbij cruciaal; alleen door onze krachten te bundelen kunnen we een duurzame toekomst waarborgen.”

Met ‘Energie voor de toekomst’ zette Hoppenbrouwers samen met samenwerkende partners in op het voeren van gesprekken over wat wél mogelijk is, gericht in het omzetten van discussies in concrete acties en praktische oplossingen. Met als doel: gezamenlijk het verschil maken.

Over Hoppenbrouwers

Hoppenbrouwers heeft zich in ruim 100 jaar ontwikkeld van eenmanszaak in Udenhout tot een toonaangevende technische dienstverlener met 1850 medewerkers en meer dan 20 vestigingen in Nederland. Gedreven door de ambitie de meest duurzame technisch dienstverlener van morgen te worden, combineert Hoppenbrouwers expertise in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, slimme gebouwtechnologieën en automatiseringssystemen, gericht op diverse sectoren. Naast het implementeren van duurzame techniek, zet Hoppenbrouwers zich in voor een milieubewuste bedrijfsvoering en werkt samen met klanten aan verdere verduurzaming.