Hoppenbrouwers presenteert met trots hun nieuwste innovatie: een milieurapportage per project voor haar klanten. Gedreven door het doel de meest duurzame technische dienstverlener van morgen te worden, verschaft deze rapportage belangrijke inzichten in de milieuprestaties van projecten. Daarnaast vereenvoudigt de rapportage de verzameling van de gegevens voor naleving van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Deze inzichten stellen relaties van Hoppenbrouwers in staat om samen doeltreffendere verduurzamingsstrategieën te ontwikkelen, in lijn met de meest recente Europese richtlijnen.

Samenwerken door inzicht

Hoppenbrouwers ziet de milieurapportage als een sleutel tot gezamenlijke verduurzaming met haar klanten. Wouter Hendrickx, Programmamanager Duurzaamheid bij Hoppenbrouwers, benadrukt dit: “Een groenere toekomst bouwen we samen. Onze rol hierin is cruciaal. Met de milieurapportage bieden we een goed beeld van de milieu-impact van onze activiteiten én belichten we kansen voor verdere verduurzaming.”

Veranderde klantvraag

De timing voor Hoppenbrouwers om nu met de milieurapportage te komen, is allesbehalve toeval. Het sluit naadloos aan bij een verschuiving in de klantvraag, waarbij duurzaamheid een steeds grotere rol speelt. Wouter licht toe: “We zien een toenemende interesse van klanten in onze aanpak rond CO 2 -reductie en het waarborgen van circulariteit. Deze belangstelling juichen we toe; het toont aan dat onze klanten samen met ons voorop willen lopen in duurzaamheid. Daarom hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om de milieuprestaties voor elk project helder te krijgen.” De milieurapportage van Hoppenbrouwers brengt nu de CO 2 -uitstoot van het eigen wagenpark, materiaalgebruik, energieverbruik en de circulariteit van gebruikte materialen in kaart.

Transparantie en CSRD-compliance

Met de komst van de Europese CSRD-richtlijnen merkt Hoppenbrouwers dat veel bedrijven worstelen met het vinden van data en methoden om aan deze richtlijnen te voldoen. In plaats van de ontwikkelingen binnen de industrie af te wachten, neemt Hoppenbrouwers proactief het voortouw. Wouter legt uit: “Transparantie is de kern van CSRD. Deze richtlijnen dagen bedrijven uit om dieper in te gaan op hun aanpak van datatransparantie. Dankzij de inzichten uit onze milieurapportage bieden we onze klanten niet alleen data om mee te werken voor de CSRD- rapportage vereisten, maar ook handvatten om duurzamere besluiten te maken op de lange termijn.”

Bekijk hier een voorbeeld van een milieurapportage