De Tinfabriek behaalt toonaangevend duurzaamheidskeurmerk BREEAM

Met de toepassing van de meest duurzame innovaties sleept De Tinfabriek in Naarden het felbegeerde en internationaal erkend duurzaamheidskeurmerk BREEAM In-Use Excellent in de wacht.

Inmiddels is het een jaar geleden dat de De Tinfabriek haar deuren opende. Na een intensieve verbouwing is de monumentale fabriek getransformeerd naar een duurzame en inspirerende locatie. Het keurmerk dat op donderdag 17 oktober officieel wordt overhandigd is daarbij een kroon op het werk.

“We hebben een fantastisch resultaat behaald, maar het had best wat voeten in de aarde,” aldus Willem Jan van der Burg, directeur van Volvo Buitenweg en samen met zijn vrouw Tineke initiatiefnemer van De Tinfabriek. De score wordt bepaald aan de hand van vijf verschillende categorieën. Daarbinnen dien je aan een hele reeks eisen te voldoen. Dit varieert van het aantal beschikbare fietsenrekken tot groenvoorziening. “En uiteraard tellen de duurzame innovaties mee,” voegt Willem Jan toe.

BREEAM is een Britse instantie die de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw, oftewel In-Use, zoals De Tinfabriek. Willem Jan: “Het meest duurzame is om een bestaand pand te behouden en ingrijpend te verduurzamen.” De te produceren en aan te leveren materialen voor nieuwbouw hebben een veel grotere impact op het milieu.

Het hoogst haalbare

De categorie voor bestaande bouw is onderverdeeld in vijf niveau’s, waarvan De Tinfabriek het op één na hoogste niveau behaald: Excellent. Waarom dan niet meteen voor het hoogst haalbare gegaan? “Daarvoor moesten we zoveel investeren, dat dit niet rendabel zou worden,” legt Willem Jan uit.

Overigens bevindt De Tinfabriek zich in goed gezelschap. BREEAM-NL heeft deze week de Top 100 In-Use bekendgemaakt. Na onder meer een aantal grote multinationals, staat De Tinfabriek op plek 55. Daarmee is De Tinfsbriek, in orde van grootte, één van de meest duurzame panden van Nederland.

“We zijn erg trots dat we dit hebben gehaald. Toch kijken we nu al naar de volgende duurzame stap.” Willem Jan en Tineke willen de duurzame ambities van De Tinfabriek naar een nog hoger niveau tillen dan alleen het prestigieuze BREEAM In-Use Excellent. Willem Jan: “Om onze klanten en bezoekers actief te betrekken bij onze duurzaamheidsgedachte. Dat is wat ons betreft het hoogst haalbare.”

Op donderdag 17 oktober om 17:00 uur wordt het BREEAM In-Use Excellent duurzaamheidskeurmerk officieel overhandigd in De Tinfabriek. Namens gemeente Gooise Meren is wethouder Barbara Boudewijnse aanwezig. Ook een afvaardiging van Volvo Car Nederland zal het feestelijk moment bijwonen.

Over De Tinfabriek

De Tinfabriek aan de Amsterdamsestraatweg in Naarden is een industrieel pand uit de jaren vijftig met prachtig gewelfde daken en een iconische bakstenen schoorsteen. Hier werden tot in 2017 metalen gesmolten en geperst.

De oude fabriek is in 2018 ingrijpend verbouwd en verduurzaamd. Op de plek waar jarenlang grote smeltkroezen en persen stonden, is nu een duurzame plek geworden met industriële uitstraling en waar mensen graag verblijven. De Tinfabriek heeft als ambitie om mensen met elkaar in contact te brengen, een plek te bieden voor samenwerking in een inspirerende en uiterst duurzame omgeving.

In De Tinfabriek zijn veel duurzame innovaties toegepast. Zo zijn alle ramen vervangen door HR+ +-glas en is meer dan tweehonderd vierkante meter zonnepanelen geplaatst. De fabriek wordt verwarmd en gekoeld door middel van een aantal warmtepompen die duurzame vloerverwarming aansturen. Het achterste pand is volledig aardgasloos gemaakt.

De grote hallen bieden plek aan de showroom en werkplaats van Volvo Buitenweg. De uitstraling van het pand vormen een prachtig decor voor de modellen van de Zweedse autobouwer. De lichte en moderne werkplaats is met de toepassing van veel glas te allen tijde verbonden met de wachtruimte.

Verspreid door De Tinfabriek bevinden zich een aantal vergaderruimtes die worden verhuurd door Meettin. De onderneming biedt daarnaast gratis flexplekken en gesloten kantoren aan. De kantoren, in verschillende groottes en van alle gemakken voorzien, kunnen voor langere periode gehuurd worden. Voor zakelijke evenementen kunnen de showrooms van Volvo Buitenweg worden omgetoverd tot de perfecte plek voor congressen, jaarvergaderingen of trainingen, met een capaciteit tot 300 personen.