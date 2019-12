De nieuwe strategie van Tupperware om wegwerpplastic te verminderen

Tupperware deelt haar nieuwe visie om de circulaire economie te stimuleren en verspilling te verminderen. Deze doelstelling voor 2025 wordt gewaarborgd door een grondige innovatieve aanpak, een zero waste-beleid en strategische partnerschappen. Met de No Time To Waste-campagne bevestigt Tupperware zijn engagement als onderdeel van de oplossing voor de huidige milieu-uitdagingen.

Sinds het begin van de plasticrevolutie heeft Tupperware zich gepositioneerd als een leider in herbruikbaar en duurzaam huishoudelijk plastic. De missie van Tupperware is de laatste 70 jaar niet veranderd: het ontwerpen van herbruikbare, duurzame, hoogwaardige en gebruiksvriendelijke producten die helpen om plastic- en voedselverspilling te verminderen.

Geen tijd te verliezen

Vandaag de dag verbreedt Tupperware zijn visie en zet zij zich in om zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Er worden belangrijke maatregelen voor de vermindering van afval in elke fase van de levenscyclus van het product genomen: ontwerp, productie en distributie, consumptie, recyclage en terugwinning. “Door middel van onze ‘No Time To Waste’-campagne laten we onze betrokkenheid zien door innovatieve producten aan te bieden, de circulaire economie te stimuleren en onze partnerschappen te versterken. Bovendien vinden we het belangrijk te benadrukken dat we altijd al deel hebben uitgemaakt van de oplossing”, aldus Sophie Wolters, Vice President Product & Category Management voor de Tupperware Groep.

De belangrijkste actiepunten zijn :

Een duurzame en zero waste productie

Tegen 2025 zal Tupperware het afval dat door zijn fabrieken wordt geproduceerd drastisch verminderen, het gebruik van hernieuwbare energie uit wind en zon verhogen en de hoeveelheid water die voor zijn activiteiten wordt gebruikt tot een strikt minimum beperken. Tupperware zal ook het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic voor eenmalig gebruik elimineren door gebruik te maken van alternatieven, zoals verpakkingen van composteerbare materialen. Drie van de productie-eenheden werden al gemoderniseerd.

Tegen 2025 zal Tupperware het afval dat door zijn fabrieken wordt geproduceerd drastisch verminderen, het gebruik van hernieuwbare energie uit wind en zon verhogen en de hoeveelheid water die voor zijn activiteiten wordt gebruikt tot een strikt minimum beperken. Tupperware zal ook het gebruik van wegwerpverpakkingen van plastic voor eenmalig gebruik elimineren door gebruik te maken van alternatieven, zoals verpakkingen van composteerbare materialen. Drie van de productie-eenheden werden al gemoderniseerd. 90% van de teruggezonden producten wordt gerecycleerd en hergebruikt

Tupperware implementeert een wereldwijd systeem dat consumenten in staat stelt om ongebruikte producten of zaken die moeten worden vervangen terug te sturen. Door dit proces worden oude producten gerecycleerd tot een nieuwe collectie Tupperware-producten: “Recycline”.

Tupperware implementeert een wereldwijd systeem dat consumenten in staat stelt om ongebruikte producten of zaken die moeten worden vervangen terug te sturen. Door dit proces worden oude producten gerecycleerd tot een nieuwe collectie Tupperware-producten: “Recycline”. Innovatieve producten en ontwerpen

Tupperware zet zich in voor de ontwikkeling van producten op basis van innovatieve processen. In samenwerking met producent Sabic is Tupperware een van de slechts vier bedrijven ter wereld die een revolutionair nieuw materiaal van gerecycleerd plastic gebruiken: Eco+.Het ontwerp en de samenstelling van Tupperware-producten zal nog meer de voorkeur geven aan hergebruik. Zij zullen op een zodanige wijze op de markt worden gebracht dat het duurzaam gedrag van de gebruikers wordt gestimuleerd.

Exclusief nieuw product: het Eco Rietje

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 3,4 miljard rietjes gebruikt; het equivalent van 200 rietjes per persoon. Om een definitieve oplossing te bieden voor deze ecologische ramp stelt Tupperware het Eco Rietje voor, gemaakt van Eco+ materiaal. Deze innovatieve kunststofhars is afkomstig van gerecycleerd wegwerpplastic.

Dit Rietje biedt niet enkel een ecologisch voordeel, maar werd ook ontworpen voor een unieke smaakbeleving dankzij de afgeronde punt. Het innovatieve ontwerp voorkomt ook wondjes in de mond, wat het extra veilig maakt.

De Eco Rietjes worden aangeboden in zakjes met de volgende inhoud:

4 rietjes van Eco+ materiaal

4 extensies in Eco+ materiaal om het rietje indien nodig te verlengen

1 reinigingsborstel voor perfecte hygiëne

1 opbergtasje van 100 % gerecycleerd materiaal

Dit pakketje zal vanaf 30 december te koop zijn voor een verkoopprijs van €25, vanaf maart zullen de rietjes separaat te koop zijn voor €4 per stuk bij een workshop of Tupperware kiosk.