Terwijl Nederland worstelt met een overvol elektriciteitsnetwerk, dient de oplossing voor het zware goederenvervoer zich aan: de waterstoftruck. Op 13 maart organiseren HyMobility, de Provincie Utrecht in samenwerking met Deltalinqs het grootste matchmaking-event voor waterstof-trucks in Nederland. De interesse is groot, niet alleen nationaal maar ook vanuit het buitenland, waarmee Nederland haar rol als gidsland voor waterstof in Europa bevestigt.

Netwerk congestie is groot probleem

Een groot deel van de vrachtwagens die de ZeroEmissieZones in moeten kunnen kan goed uit de voeten met batterij-elektrische aandrijving. Voor zwaar transport over lange afstanden maken de actieradius, het gewicht van de accu’s en de laadtijden de inzet complex. Bovendien staat de netcongestie verdere elektrificatie van zwaar wegvervoer toenemend in de weg. De inzet van waterstof biedt hier ook een oplossing. Het vervangen van 1.500 dieselvrachtwagens door waterstof-exemplaren in plaats van batterij-elektrische trucks (BEV), maakt ruimte om 130.000 extra woningen van elektriciteit te voorzien.

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Utrecht: “Vanwege netcongestie is er een toenemend tekort aan elektrische capaciteit. Dat kan een probleem zijn voor het laden van elektrische voertuigen. Het gebruik van waterstof in de zware mobiliteit kan dit probleem deels verzachten. Het zware transport (vrachtwagens, bussen, zware machines in de bouw) heeft daarmee een alternatief voor diesel en batterij-elektrisch vervoer en kan zo zonder ongezonde uitstoot rijden met waterstof. Vanuit de provincie stimuleren we dit via het programma Waterstof Utrecht, want het is duurzaam en schoon vervoer en dus beter voor onze inwoners en hun leefomgeving.”

Versnelling van de transitie

De ambitie van HyMobility en haar 40 leden om in 2030 maar liefst 1.500 waterstof-vrachtwagens op de weg te hebben en 50 tankstations te realiseren, ligt op schema. De afgelopen twee jaar zijn er al zo’n 500 trucks besteld. Deze versnelling is te danken aan een optelsom van factoren:

Subsidie en beleid: De SWIM-regeling van de afgelopen jaren heeft de aanschaf van trucks en de bouw van tankstations vlotgetrokken.

De SWIM-regeling van de afgelopen jaren heeft de aanschaf van trucks en de bouw van tankstations vlotgetrokken. Technologie: Naast de fuel cell is nu ook de waterstof-verbrandingsmotor in beeld gekomen.

Naast de fuel cell is nu ook de waterstof-verbrandingsmotor in beeld gekomen. Kosten: De invoering van de vrachtwagenheffing (rekeningrijden) dit jaar heeft een substantiële positieve impact op de operationele kosten van waterstof-rijden.

De invoering van de vrachtwagenheffing (rekeningrijden) dit jaar heeft een substantiële positieve impact op de operationele kosten van waterstof-rijden. Logistieke efficiency: Logistieke efficiency wordt verhoogd omdat er geen tijd verloren gaat aan het laden van accu’s. Dit helpt tevens het nijpende tekort aan chauffeurs op te vangen.

Ervaar het zelf op 13 maart

Inmiddels brengen meer dan 15 truckfabrikanten waterstofvoertuigen in diverse configuraties op de Nederlandse markt. Tijdens het event op 13 maart zijn al deze voertuigen aanwezig en is het voor geïnteresseerden mogelijk om zelf een proefrit te maken.

Meer informatie over het event: https://hymobility.org/ en https://waterstofutrecht.nl/waterstof-matchmaking-event-13-maart-2026/