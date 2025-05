Ahold Delhaize heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de validatie van haar doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dit omvat de klimaatdoelstellingen op korte termijn (2030) en lange termijn (2040, 2050) voor zowel de eigen activiteiten van Ahold Delhaize (scope 1 en 2) als haar waardeketen (scope 3). Door middel van het validatieproces heeft het SBTi vastgesteld dat de klimaatdoelstellingen van Ahold Delhaize in overeenstemming zijn met de SBTi Corporate Net Zero Standard en de SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) Guidance, met als algemene doelstelling de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, in lijn met het Akkoord van Parijs.

SBTi-kader

SBTi is een klimaatactieorganisatie die bedrijven en financiële instellingen in staat stelt hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Het helpt bedrijven een traject te bepalen om hun broeikasgasemissies te verminderen in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. De SBTi is onder andere opgericht door het Global Compact van de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds.

Onze klimaataanpak

Als foodretailers zijn we ons ervan bewust hoe klimaatverandering de manier waarop voedsel wordt verbouwd beïnvloedt en onze bedrijfsvoering zal veranderen, zowel nu als in de toekomst. Van hoe en waar producten worden geproduceerd en ingekocht, tot hoe de winkels van onze merken eruitzien en hoe we ze verwarmen of koelen. Een gezonde planeet is een belangrijk onderdeel van onze strategische prioriteit ‘Gezonde gemeenschappen en planeet’, en onze aanpak van klimaatverandering binnen ons bedrijf richt zich zowel op de impact van klimaatverandering op ons bedrijf als op de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het klimaat. Voor ons betekent dit dat we betaalbare, gezonde voeding leveren en tegelijkertijd samenwerken om decarbonisatie te stimuleren, de natuur te beschermen en afval te verminderen.

Emissiereductiedoelstellingen

Voor bedrijven zijn er drie scopes die samen hun totale CO2-voetafdruk omvatten. Scope 1 en 2 hebben betrekking op de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering. Voor Ahold Delhaize en haar merken omvatten deze broeikasgasemissies voornamelijk ons ​​eigen energieverbruik, lekkages uit de koelsystemen in winkels en distributiecentra, en eigen transport. Scope 3 omvat de broeikasgasemissies van onze waardeketen. Dit omvat onder andere de CO2-voetafdruk van (de productie en het transport van) alle producten die in onze winkels of op onze online platforms worden verkocht.

Implementatie van de anti-ontbossingsverbintenis voor het totale assortiment

In lijn met de SBTi FLAG-richtlijnen heeft Ahold Delhaize ook een doelstelling vastgesteld voor geen ontbossing voor onze belangrijkste grondstoffen die verband houden met ontbossing (zoals soja, palmolie, houtvezels, cacao en koffie), met als streefdatum 31 december 2025.

Tot nu toe hebben we ons gericht op het streven om in 2025 100% ontbossings- en landconversievrij te zijn voor huismerkproducten die soja, palmolie, houtvezels, cacao, koffie en thee bevatten. We bereiken dit door:

Huismerkproducten in te kopen die koffie, cacao, palmolie en thee bevatten en die zoveel mogelijk gecertificeerd zijn volgens een geaccepteerde standaard.

Sojavolumes met een hoog risico (Zuid-Amerikaans) in te kopen in huismerktoeleveringsketens die gedekt worden door geaccepteerde fysieke certificering of kredieten.

Huismerkproducten en -verpakkingen op basis van houtvezels in te kopen die gecertificeerd zijn volgens een geaccepteerde standaard, geclassificeerd zijn als laag risico of gerecycled zijn. De vereisten voor geaccepteerde normen en credits staan ​​vermeld in ons jaarverslag 2024.

Hoewel we goede vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot het voorkomen van ontbossing voor onze eigen merken (zie ons jaarverslag 2024), is het bereiken van een ontbossingsvrije situatie voor ons gehele assortiment een uitdaging. We zetten alle beschikbare middelen in, waaronder betrokkenheid van leveranciers en de industrie, inkoopstrategieën en afstemming op de Verordening van de Europese Unie inzake ontbossingsvrije producten (EUDR). Voortgang naar een ontbossingsvrij assortiment vereist verandering in de industrie en het betrekken van stakeholders in onze waardeketen bij de reis. We zullen updates over onze voortgang blijven opnemen in ons jaarverslag.

Toekomst

Hoewel we de afgelopen jaren veel werk hebben verzet om reductiedoelstellingen en onze klimaataanpak vast te stellen, is de exacte weg naar netto nul nog niet duidelijk. We zullen onze aanpak blijven verfijnen naarmate er meer informatie beschikbaar komt – bijvoorbeeld van leveranciers of bijgewerkte SBTi-richtlijnen. We houden u op de hoogte van onze voortgang en delen onze lessen en uitdagingen naarmate we verdergaan.