De jury is eruit! De genomineerden voor alle prijzen van Duurzame Dinsdag 2022 zijn bekend! Per prijs zijn drie initiatieven geselecteerd. Op 6 september wordt bekend gemaakt welke initiatieven de prijzen daadwerkelijk winnen! Wie zijn deze kanshebbers?

Genomineerden Duurzame Dinsdag-prijs

De Duurzame Dinsdag-prijs wordt uitgereikt aan een initiatief wat zich richt op meerdere aspecten van Duurzaamheid. De genomineerden zijn…

Hydraloop Leeuwarden

Hydraloop ontwikkelde een recyclesysteem voor bad-, douche- en wasmachinewater. Dit water kan dan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet of het besproeien van de tuin. Hierdoor krijgt water een tweede leven.

Erfdelen, Diepenveen

Wonen in een woongroep op een voormalig boerenerf. Dat is het concept van Erfdelen. Ontstaan aan de keukentafel en inmiddels hebben zich al 2500 belangstellenden gemeld. De pionierende Erfdelers delen graag hun ervaring en die van deskundigen met andere belangstellenden.

KlimaatGesprekken, Haarlem

KlimaatGesprekken werkt vanuit het inzicht dat de klimaatcrisis structurele gedrags- en systeemverandering vraagt. Sinds 2016 zijn er bijna 400 klimaatcoaches opgeleid, die vaak betaald of onbetaald bijdragen aan de klimaattransitie.

Genomineerden Lidl Voedselprijs 2022

De Lidl Voedselprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van duurzame voedselproductie en -consumptie. De genomineerden zijn…

Onze Markt, Rotterdam

Onze Markt is een consumentenbeweging en voedselmerk die zich inzet voor een eerlijker voedselsysteem. Het doel is om eerlijke producten naar de supermarkt te brengen. Consumenten worden geïnformeerd over eerlijke prijzen aan de hand van een voedselwijzer. Ze kunnen vervolgens zelf mee beslissen over de prijs van de producten.

Stichting Bodemzicht, Nijmegen

Bodemzicht is een regeneratieve demonstratieboerderij en leerplek. Ze doen aan koolstofpositieve, biodiverse en winstgevende landbouw. Samen met Stichting Lenteland wil Stichting Bodemzicht honderd van dit soort boerderijen in Nederland starten.

InstockMarket , Amsterdam

InstockMarket is een horeca groothandel voor geredde producten. Deze worden opgehaald bij telers, verpakkingsbedrijven en producenten en gaan vervolgens naar restaurants en cateraars. Ze hebben al meer dan 1,5 miljoen kilo eten gered en willen doorgroeien naar 5 miljoen kilo eten per jaar.

Genomineerden ING Circulair Ondernemenprijs

De ING Circulair Ondernemenprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van circulaire economie. Hieronder de drie genomineerden voor deze prijs!

Drystack, Haarlem

Gebouwen bouwen met legoblokjes zonder dat je cement hoeft te gebruiken. Drystack ontwikkelde een systeem waardoor het bouwen van een woning of bedrijf bijna twee keer zo snel gaat als normaal. De bakstenen met gaten worden opgestapeld met een kliksysteem. Dit betekent minder Co2 uitstoot en is een oplossing voor het groeiend tekort aan vaklui.

IoT Wasmachinefilter, Boxtel

Per wasbeurt komen er 10 tot 20 miljoen microvezels via onze wasmachines in het oppervlaktewater terecht. Het resultaat is veel zieke en dode dieren, een beschadigd ecosysteem en plastic deeltjes in ons eten en drinken. De IoT microplasticsfilter is een filter op je wasmachine die voorkomt dat het plastic in het water terechtkomt.

Spaak hydrogel kompres, Amsterdam

Spaak Circular Solutions ontwikkelde een hydrogel kompres uit plantaardige reststromen. Het vochtregulerende kompres kan worden ingezet voor (brand)wonden en voor cosmetische doeleinden.

Genomineerden Greenchoice Energieprijs 2022

De Greenchoice Energieprijs wordt uitgereikt aan een initiatief op het gebied van duurzame energie. De genomineerden hieronder op een rij!

Energiedamwand Nederland, Amsterdam

Veel kadeconstructies in ons land zijn aan vervanging toe. Met de Energiedamwand krijgen deze kadeconstructies een extra duurzame functie. De Energiedamwand onttrekt energie aan het oppervlaktewater en de ondergrond. Die energie kan weer ingezet worden voor het koelen en verwarmen van gebouwen in de buurt.

Flatmate, Maarsen

De Flatmate van Sanura maakt het mogelijk om duurzamer te douchen. Je kunt hem aansluiten op elke standaard douchekraan en je bespaart dertig procent energie. Ook handig in huurhuizen want je kunt het systeem gewoon meenemen naar een eventuele nieuwe woning.

Coöperatie Goed, Groningen

Coöperatie Goed is een burgerbeweging met de missie om groene stroom op te wekken en te delen. De opbrengsten van de projecten worden uitgedeeld aan maatschappelijke doelen, zoals energiearmoede, cultuur en sport.

Genomineerden IVN Natuurprijs

De IVN Natuurprijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat bijdraagt aan natuur-inclusief leren, werken en wonen. De genomineerden zijn…

Struikroven, Eindhoven

Elk jaar gaan er honderden voetbalvelden aan bestaande planten en struiken verloren, omdat het moet wijken voor sloop of renovatie van woonwijken. Struikroven redt het groen uit voor-en achtertuinen en geeft het een nieuwe bestemming. Dit doen ze samen met bewoners uit de buurt in opdracht van woningcorporaties, projectontwikkelaars of gemeenten.

Rechten voor de Natuur, Amsterdam

In steeds meer landen wordt de natuur erkend als rechtspersoon. Het toekennen van eigen rechten helpt bij het beschermen van natuur, voor huidige en toekomstige generaties. Rechten voor de Natuur geeft advies aan overheden, bedrijven en organisaties. Zo wordt in Nederland opgeroepen eigen rechten te geven onder andere het Waddengebied en de Maas.

Forest Fitness, Rucphen

Veel bossen en bosjes in Rucphen kenmerken zich voornamelijk door monoculturen met dennen, sparren of eiken. Daarom is de natuurwerkgroep Rucphen gestart met Forest Fitness. Het doel is om de bossen weer fitter en weerbaar te maken. Zo worden er andere boom- en struiksoorten gepland die de verzuring van de bodem tegengaan.

Genomineerden VHG Groenprijs

De VHG groenprijs wordt uitgereikt aan een initiatief dat mens en natuur bij elkaar brengt. We stellen de genomineerden graag aan jullie voor!

Tiny Forest, Amsterdam

Tiny Forest van IVN natuureducatie is een dichtbegroeid, inheems minibos zo groot als een tennisbaan. Niet alleen een paradijs voor insecten, vlinders en vogels. Maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een groene, gezonde plek. Tot nu toe zijn er al 250 van deze minibossen aangelegd in buurten, tuinen, op schoolpleinen en bedrijventerreinen.

Peel Natuurdorpen, Zeeland (NB)

Het Peel Natuurdorpen project draait om landschapslandbouw. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond. Daarin komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt zo het nieuwe verdienmodel voor de boeren.

Bijen CAO, Zoetermeer

Bee in Balance en de Vakbond voor dieren hebben de eerste bijen CAO ter wereld geschreven. Het doel is om de bij een stem te geven. De bij is een belangrijk partner in het borgen van continuïteit van onze voedselvoorziening. In de CAO zijn onder andere afspraken vastgelegd over de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en de beloning die de bijen voor hun werk ontvangen.

Foto: de winnaars van een eerdere editie