Op 6 september is het Duurzame Dinsdag, de Prinsjesdag van de duurzaamheid. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten neemt dan de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst. Een koffer vol met 300 duurzame ideeën en initiatieven uit het hele land. Dit jaar is het alweer de 24e editie De koffer geeft een inspirerend beeld van de ‘stand van het land’ op duurzaamheidsgebied. De ideeën komen van (startende)ondernemers, stichtingen en particulieren. Soms zijn ze nog in de ideeënfase, soms staat er al een internationaal bedrijf. In het Trendrapport Duurzame Dinsdag worden de innovaties verder geduid.

De koffer van 2022

Zowel de stikstofcrisis als de energiecrisis komen uiteraard terug in veel initiatieven. In de koffer van 2022 zijn natuur en biodiversiteit de grote stijgers. Ook waren er veel initiatieven die zich richten op energie en inkomensongelijkheid. Niet alle ideeën komen makkelijk van de grond. Zo is er veel behoefte aan ideeën voor nieuwe woonvormen maar lopen veel initiatiefnemers tegen bestaande wet- en regelgeving aan.

Initiatiefnemers in dialoog met de politiek

Duurzame Dinsdag is de uitgelezen kans voor duurzame denkers en doeners om met de landelijke en provinciale politiek in gesprek te gaan. Waar is meer regie van de overheid nodig? Waar zitten knelpunten in de wet die innovaties belemmeren? Tijdens een interactieve sessie gaan

initiatiefnemers, wetenschappers en Kamerleden met elkaar in dialoog.

Duurzame Troonrede

Een Prinsjesdag is geen Prinsjesdag zonder een troonrede en lintjes. De duurzame troonrede wordt dit jaar voorgedragen door schrijfster Eva Rovers. Sinds 2017 schrijft Eva over manieren waarop gewone mensen zorgen voor buitengewone maatschappelijke veranderingen. De drie duurzame lintjes gaan dit jaar naar mensen die zich inzetten voor het klimaat en duurzaam voedsel.

Themaprijzen

Tot slot worden themaprijzen uitgereikt voor de meest vernieuwende en impactvolle initiatieven uit de Duurzame Dinsdagkoffer. De genomineerden zijn geselecteerd door een vakjury onder leiding van ondernemer Maurits Groen.

Dit jaar staan de volgende prijzen en thema’s centraal:

VHG Groenprijs, voor initiatieven die mens en natuur bij elkaar brengen;

Greenchoice Energieprijs, voor initiatieven op het gebied van duurzame energie;

Lidl Voedselprijs, voor initiatieven op het gebied van duurzame voedselproductie en consumptie;

ING Circulair Ondernemenprijs, voor initiatieven op het gebied van circulaire economie.

IVN Natuurprijs voor initiatieven die bijdragen aan natuur-inclusief leren, werken en wonen.

Ook is er een Duurzame Dinsdag-prijs voor een initiatief dat meerdere thema’s raakt.

Er zitten weer allerlei mooie plannen tussen. Van Woongroepen op voormalige boerderijen tot een horecagroothandel voor geredde producten. En van filters die microplastic uit wasmachinewater halen tot een CAO voor bijen. Of wat denkt u van huizen bouwen met slimme bakstenen die je aan elkaar kunt klikken. Op 6 september hoort u wie er met de prijzen vandoor gaan. De winnaars krijgen een extra steuntje in de rug om hun plannen te realiseren of verder uit te bouwen.

Lees meer over de genomineerde ideeën en initiatieven