Fairphone, koploper in modulaire en duurzame elektronica, presenteert de nieuwe Fairbuds XL, de volgende stap in de evolutie van de in 2023 gelanceerde, repareerbare koptelefoon. De Fairbuds XL is ontworpen om mee te evolueren met de gebruiker, met verbeterde prestaties ten opzichte van het vorige model, waaronder rijker geluid en het gebruik van comfortabeler materiaal. Dankzij het modulaire systeem van negen vervangbare onderdelen kan de koptelefoon eenvoudig door gebruikers zelf worden gerepareerd en geüpgraded, zodat hij jarenlang meegaat. Zo laat de Fairbuds XL zien dat hoogwaardige audio hand in hand gaat met duurzame ontwikkelingen.

Chandler Hatton, Chief Technology Officer bij Fairphone: “Met de geëvolueerde Fairbuds XL wilden we een product creëren waar je nooit meer vanaf wil. Met de nieuwste aanpassingen verhogen we de prestaties, maar blijven we trouw aan onze kernwaarden van duurzaamheid, lange levensduur en modulariteit, en blijven we volledig compatibel met de originele Fairbuds XL. Het resultaat is rijker geluid, een comfortabelere pasvorm en een koptelefoon dat je zelf kunt openen, repareren en upgraden. De Fairbuds XL laten zien wat technologie kan zijn wanneer aandacht voor mensen en de planeet vanaf de tekentafel centraal staat.“

Heruitgevonden voor een rijker geluid

De Fairbuds XL combineert 40 mm dynamische drivers, verfijnde audiotuning en hoogwaardige materialen voor een natuurlijk en gedetailleerd geluid. Het vernieuwde ontwerp biedt comfort in een strak, eigentijds uiterlijk. De ademende hoofdband en zachte birdseye-mesh oorkussens zorgen voor optimaal draagcomfort, zelfs tijdens lange luistersessies. De kleuren Forest Green en Horizon Black sluiten naadloos aan bij de nieuwe huisstijl van Fairphone.

Technisch levert de Fairbuds XL verbeterde prestaties: aptX HD voor high-res Bluetooth-audio, dual-point connectiviteit voor eenvoudig schakelen tussen apparaten en een batterijduur tot 30 uur voor langdurig luisterplezier zonder onderbreking.

Gemaakt om lang mee te gaan

In een markt waar koptelefoons vaak na enkele jaren worden vervangen, laat de Fairbuds XL zien dat het ook anders kan. Het opvouwbare, modulaire ontwerp bestaat uit negen vervangbare onderdelen, van batterij tot oorkussens en hoofdband, die eenvoudig te onderhouden of te vervangen zijn. Met een gemakkelijk te verwijderen batterij, IP54-classificatie en drie jaar garantie biedt de koptelefoon langdurige en betrouwbare prestaties. Bovendien is het de enige consumentenkoptelefoon met LONGTIME™-certificering, het keurmerk voor duurzame en repareerbare producten.

Modulariteit staat bij Fairphone centraal: bezitters van de Fairbuds XL (2023) kunnen de nieuwe modulaire drivers in enkele minuten installeren. Zo bewijst Fairphone dat technologie bedoeld is om lang mee te gaan.

Beter voor mens en natuur

De Fairbuds XL versterkt Fairphones leiderschap in duurzame audio zonder concessies te doen aan prestaties. Het model bestaat voor ongeveer 50% uit eerlijke en gerecyclede materialen, waaronder 100% gerecyclede zeldzame aardmaterialen in de speaker-magneten. Daarnaast bestaat de Fairbuds XL uit meer dan 90% gerecycled aluminium, ruim 80% gerecycled plastic en eerlijk gewonnen koper, kobalt en zilver (via credits). De koptelefoon wordt geassembleerd in een fabriek die volledig op zonne-energie draait en is e-waste neutraal; voor elk verkocht exemplaar wordt een gelijke hoeveelheid elektronisch afval verantwoord ingezameld en gerecycled.

De nieuwe Fairbuds XL is vanaf 9 december 2025 verkrijgbaar via shop.fairphone.com/nl en geselecteerde winkels in Nederland voor een adviesprijs van € 249. Later in december zijn ze ook beschikbaar in de VS via Amazon.